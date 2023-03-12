Любовний гороскоп на 13-19 березня: на кого чекають любовні пригоди

UAportal підготував гороскоп про кохання та стосунки, заснований на положенні планет 13-19 березня. На цьому тижні Марс перебуває в Овні, Венера – у Тельці, а Меркурій – у Близнюках.

Овен

Цього тижня зірки кажуть, що Марс у Овні. Цей знак відчуватиме пристрасні та любовні зв'язки з іншими людьми сильнішими, ніж зазвичай.

Зверніть увагу на свою інтуїцію, оскільки вона може призвести до потужного зв'язку. Зараз чудовий час для того, щоб виявити ініціативу в будь-яких важливих для вас відносинах.

Телець

Прогноз для знака обіцяє безпеку та близькість. Тільці можуть розраховувати на підвищену безпеку та близькість цього тижня завдяки Венері, яка знаходиться у їхньому знаку.

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Це означає, що все, що пов'язане з відносинами та партнерством, має бути особливо позитивним – як романтичним, так і платонічним! Можливо, в цей час ви також відчуєте більше довіри або порозуміння з людьми, які вас оточують.

Близнюки

Перехід Меркурія на знак Близнюків обіцяє захоплюючі можливості для Близнюків цього тижня, коли йдеться про кохання та стосунки! Ви можете відчути себе експресивнішим, ніж зазвичай.

Обов'язково скористайтеся цією енергією, ризикнувши чи спробувавши щось нове у стосунках з іншими людьми. Якщо є хтось особливий, про кого ви давно думаєте, зараз саме час зробити перший крок!

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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