Мобілізація в Україні - що чекає на чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном?

Оскільки повномасштабна війна в Україні триває від самого початку, багато чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років), які виїхали за кордон, досі не повернулися. Мета цієї статті - надати інформацію про адміністративну та кримінальну відповідальність, яка очікує на таких осіб після повернення на батьківщину, а також обговорити правила перетину кордону відповідно до законодавства України.

Адвокату Вікторії Тютюнниковій було поставлено запитання щодо адміністративної відповідальності за недотримання законодавства про оборону в частині мобілізаційної підготовки та інших пов'язаних із цим питань. На що вона відповіла, що після повернення додому будь-який чоловік віком від 18 до 60 років має бути притягнутий до адміністративної відповідальності за недотримання цих законів і може бути покараний штрафом у розмірі від 3 400 до 5 100 гривень залежно від тяжкості вчиненого правопорушення. Крім того, якщо з'ясується, що вони незаконно перетнули кордон, то доведеться заплатити ще 3400 - 8500 гривень як штраф.

До кримінальної відповідальності можуть бути притягнуті тільки ті чоловіки, які отримали повістку, але втекли за кордоном, за що максимальне покарання може сягати п'яти років позбавлення волі. Однак повістка вважається доставленою тільки тоді, коли вона вручена особисто під розпис, тобто вона не може бути передана через членів сім'ї, родичів або друзів, оскільки він сам не присутній у військовому комісаріаті. Адвокат також додав, що чинне правило перетину кордону не відповідає положенням Основного закону, який говорить, що воно повинно визначатися законом, а не постановою кабінету міністрів, однак цю невідповідність має довести відповідальність КСУ, а не окремих громадян до початку судового розгляду.

27 січня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка забороняє чиновникам без поважних причин виїжджати за кордон у період воєнного стану, включно з жінками-посадовцями, тепер вони можуть перетинати кордони тільки на підставі документів на відрядження.