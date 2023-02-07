На Харківщині затримали колишнього українського офіцера за вірність російським окупантам

Колишнього співробітника міліції, який перейшов на бік росіян, затримали правоохоронці в Харківській області за підозрою в державній зраді України.

Нещодавно на Харківщині затримали колишнього співробітника поліції, який перейшов на бік росіян і присягнув на вірність державі-агресору, повідомила Генеральна прокуратура України. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури їй повідомлено про підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України в рамках розслідування, яке підтвердило її співпрацю з окупантами після захоплення ними міста Куп'янськ, після чого вона вела облік заяв про злочини, вчинені у складі окупаційної "поліції".

Згодом вона обійняла посаду "в.о. інспектора штабу", а потім стала "старшим інспектором" групи аналітично-планового обліку відділу поліції № 1 (м. Куп'янськ). Вона переховувалася у родичів у селі Старовірівка Куп'янського району. Арешт колишньої інспекторки інформаційного забезпечення відділу поліції №1 є свідченням того, що Україна не потерпить жодних проявів лояльності чи колабораціонізму з агресором у будь-якій формі.

Село Старовірівка розташоване в межах Купайнського району, який є частиною Харитонівської області України Тут було затримано колишнього співробітника поліції, який став на бік російських агресорів.