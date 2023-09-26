Не рушники та зубна щітка: 5 речей у ванній кімнаті, які потрібно міняти частіше

UAportal підготував добірку порад, які допоможуть визначити важливі зони у ванній кімнаті, що потребують регулярної обробки та заміни. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете забезпечити свіжий і здоровий простір у ванній кімнаті.

Регулярно міняйте підкладку для душової шторки

Важливо регулярно міняти підкладку для душової шторки, щоб підтримувати чистоту та гігієнічність у ванній кімнаті. З часом на підкладці для душової шторки може накопичуватися цвіль, грибок і мильний осад, які можуть бути шкідливими для здоров'я.

Щоб запобігти цьому, рекомендується замінювати підкладку для душової шторки кожні три-шість місяців або раніше, якщо ви помітили ознаки накопичення. Таким чином можна забезпечити свіжість і чистоту під час прийняття душу.

Часто оновлюйте килимок для ванни

Килимки для ванної схильні до накопичення вологи, бруду та бактерій, що робить їх сприятливим середовищем для розмноження мікробів. Щоб підтримувати чисте і здорове середовище у ванній кімнаті, рекомендується регулярно прати або замінювати килимок.

Залежно від частоти використання та матеріалу, рекомендується чистити килимок щонайменше раз на тиждень або раз на два тижні. Крім того, для полегшення догляду обирайте килимок, який можна прати в пральній машині.

Замініть фільтр душової лійки

Фільтри для душових лійок відіграють важливу роль у фільтрації домішок і забезпеченні чистої води для душу. Однак з часом ці фільтри можуть забиватися мінеральними осадами та іншими забрудненнями, що знижує їхню ефективність.

Щоб забезпечити оптимальну роботу, рекомендується міняти фільтр душової лійки кожні шість-дванадцять місяців або відповідно до рекомендацій виробника. Це допоможе підтримувати якість води та запобігти будь-яким потенційним проблемам, спричиненим засміченням фільтра.

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Замініть освіжувачі повітря

Хоча освіжувачі повітря можуть допомогти замаскувати неприємні запахи у ванній кімнаті, з часом їхня ефективність може знизитися.

Частота заміни залежить від типу використовуваного освіжувача повітря, але загальною рекомендацією є заміна кожні 30-60 днів. Це допоможе підтримувати приємний аромат у ванній кімнаті.

Оновіть гачки для душових штор

Гачки для душових штор можуть здатися дрібною деталлю, але вони можуть суттєво змінити загальний вигляд і функціональність ванної кімнати. З часом гачки для душових штор можуть покритися іржею, зноситися або втратити здатність плавно ковзати по карнизу.

Щоб підвищити естетичну привабливість і функціональність душової шторки, подумайте про регулярне оновлення гачків для душової шторки. Ця проста зміна може надати ванній кімнаті свіжого та оновленого вигляду.

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