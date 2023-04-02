Не свистіть в домі і не паліть сміття вночі:як виникли заборони та забобони у побуті українців

UAportal підготував статтю, в якій розповідається про різні заборони та забобони, пов'язані з побутом та сімейним життям в Україні. Багато з цих повір'їв сягають корінням в український фольклор і передаються з покоління в покоління.

Прання одягу у важливі свята

Багато українців вірять, що прання одягу у важливі свята може завдати нещастя. Це повір'я корениться у забобони, що прання одягу на свята може змити удачу, багатство і навіть здоров'я.

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Спалювання сміття ночами

Ще одним забобоном, поширеним в Україні, є заборона спалювання сміття вночі. Згідно з українським фольклором, спалювання сміття вночі може принести нещастя, оскільки вважається, що полум'я приваблює злих духів.

Свист у домі

В Україні поширене повір'я, що свист у будинку приносить нещастя. Забобон полягає в тому, що свист може принести нещастя до будинку, оскільки звук свисту нагадує звук вітру, який, як вважається, несе злих духів. Багато українців серйозно ставляться до цього повір'я та уникають свисту у будинку.

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Сидіти на розі столу

В Україні вважається нещасливим сидіти на розі столу, особливо під час свят чи сімейних зборів. Згідно з забобонами, сидіння на розі столу може принести нещастя, оскільки вважається, що в кутах живе біс. Тому українці намагаються не сідати на кути столу, щоби уникнути нещастя.

На закінчення слід зазначити, що забобони та заборони є невід'ємною частиною побуту та сімейного життя в Україні. Ці повір'я передаються з покоління до покоління та продовжують формувати українську культуру та традиції.

Хоча багато з цих повір'їв можуть здатися ірраціональними, вони глибоко вкоренилися в українській культурі і продовжують дотримуватись і сьогодні. Розуміючи походження, значення та культурний контекст цих забобонів та заборон, ми можемо краще зрозуміти українську культуру та традиції.

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