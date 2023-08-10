Невідомі факти про Сета Макфарлейна: людина, що створює мультфільми

Від "Сім'янина" до "Американського тата" та "Шоу Клівленда" – Сет Макфарлейн зарекомендував себе як творець у світі анімаційного телебачення. Але його таланти виходять далеко за межі мультфільмів. Завдяки різноманітним проєктам і, здавалося б, нестримному драйву, Макфарлейн став відомим.

Голос музики

Макфарлейн не лише досвідчений сценарист і аніматор, але й талановитий співак. На початку 2000-х він почав записувати музичні альбоми і навіть отримав три номінації на "Греммі" в категорії "Найкращий традиційний вокальний поп-альбом".

Вплив Сінатри

Вокальні таланти Макфарлейнавідточувала пара в Лос-Анджелесі, яка працювала з такими легендами, як Френк Сінатра та Барбара Стрейзанд. Їхні настанови допомогли йому розвинути свою унікальну інтерпретацію музичних творів.

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Ранній старт

Творчий шлях Макфарлейна розпочався в юному віці. Він надіслав карикатуру під назвою "Волтер Крутон і друзі" до місцевої газети в місті Кент, штат Коннектикут, і був найнятий як оплачуваний карикатурник, продемонструвавши свій хист як до малювання, так і до написання жартів.

Матір драконів

Особисте життя Макфарлейна також потрапляло в заголовки газет. У 2012-2013 роках він недовго зустрічався із зіркою "Гри престолів" Емілією Кларк, що принесло йому титул "чоловіка, який зустрічався з матір'ю драконів".

Сімейство акторів озвучки

Сестра Макфарлейна, Рейчел Макфарлейн, також є талановитою актрисою озвучення. Багато дітей, що виросли в Америці на початку 2000-х років впізнають їїза голосом #362у фільмі "Кодове ім'я: Діти по сусідству". Вона також з'являлася в гостьовій ролі у "Сім'янині" і зображала готично-хіпстерську героїню Хейлі Сміт в серіалі "Американський тато".

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