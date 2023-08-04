Несподівані факти про Марго Роббі: відмовилася від Плейбоя та ходила до циркової школи

Марго Еліс Роббі, талановита актриса та продюсер, народилася 2 липня 1990 року в Далбі, Квінсленд, Австралія. Завдяки своєму неймовірному артистизму та незаперечному таланту, вона стала однією з найвідоміших постатей у Голлівуді. Після першого тижня прокату фільму "Барбі" популярність актриси стрімко зросла.

Тату майстер

Одним із інтригуючих фактів про Роббі є її любов до татуювання. Під час зйомок у фільмі "Загін самогубців" вона взяла на себе роль тату-майстра і навіть зробила татуювання своїм колегам зі знімального майданчика, зокрема Карі Делевінь та режисеру Девіду Еєру.

Проте Роббі вирішила відкласти свій тату-пістолет після нещасного випадку на дівич-вечорі. В інтерв'ю Джиммі Феллону вона з гумором розповіла, як напідпитку зробила татуювання подрузі, внаслідок чого татуювання стало червоно-сірим, і це засмутило мати подруги.

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Відмовила Плейбою

Ще один цікавий факт про Роббі – вона відхилила пропозицію від Playboy. Після її захоплюючої гри у фільмі "Вовк з Уолл-стріт" до неї звернувся сам Х'ю Хефнер із пропозицією позувати для культового журналу, запропонувавши значну суму грошей. Проте Роббі відхилила пропозицію, заявивши, що вона вже досить намучила свою сім'ю.

Конспірація щодо її справжнього віку

Роббі також зіткнулася зі своєрідною конспірацією, пов'язаною із її віком. Деякі люди вважали, що вона бреше про свій справжній вік. Ці припущення виникли після того, як у 2008 році у статті газети "Сідней Морнінг" було зазначено, що їй 23 роки, що не збігається з роком її народження.

Роббі відкинула ці чутки, висловивши свій подив щодо обурення людей її віком. В інтерв'ю Elle вона жартівливо заявила: "Люди, здається, обурені тим, що мені 24. Люди думають, що я на десять років старша". Ретельне розслідування, проведене HuffPost у 2016 році, підтвердило, що вона справді говорила правду про свій вік.

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Ходила до циркової школи

Цікаво, що шлях Роббі до ролі Харлі Квін в "Загоні самогубців" був певною мірою призначений. У віці 8 років мати записала її до циркової школи, де брала участь у програмі на трапеції. Цей ранній досвід відточив її разючі навички, які вона згодом продемонструвала на великому екрані.

Довелося вчити американський акцент

Щоб підготуватися до переходу на американські ролі, вона працювала з тренером з акторської майстерності, щоб опанувати справжній американський акцент. Ця самовідданість і відданість своєму ремеслу, безперечно, сприяли її успіху в індустрії.

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