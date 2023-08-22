Несумісність рослин: які дерева не можна садити поруч

Види дерев, які не можна вирощувати поруч ТЕСТ

Коли справа доходить до вибору дерев для посадки, дуже важливо враховувати їхню сумісність. Рослини не тільки стикаються з хворобами та шкідниками, але й можуть постраждати від "несумісності", коли певні види висаджуються в безпосередній близькості. Хоча окрема посадка не може гарантувати повне знищення шкідників і хвороб, вона може значно знизити ризики, пов'язані з ними.

Щоб запобігти розвитку небезпечних захворювань, важливо уникати висаджування певних дерев поруч одне з одним. Розглянемо деякі комбінації дерев, які вважаються небажаними через ризик передачі хвороб.

Осика та сосна

Грибок-збудник іржі, Melampsora pinitorqua, проходить свою першу стадію розвитку на сосні, тоді як наступні дві стадії відбуваються на осиці та деяких видах тополі. Пізньої осені листя осики опадає, і мікроорганізми зимують в опалому листі. З приходом весни вони мігрують на сосну, ініціюючи новий цикл.

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Береза та модрина

Гриб Melampsoridium betulae починає свій цикл на модрині, а потім спори переходять на березу, де відбуваються наступні стадії розвитку. Як і в попередній парі дерев, гриб зимує в опалому листі берези, а наступної весни заражає модрину.

Сибірський кедр, сосна Веймутова та смородина

Cronartium ribicola, що вражає сосни та листя смородини, відповідає за цю комбінацію. Перша стадія відбувається на сосні, після чого починається поширення спор і подальший розвиток на листках і гілках смородини. Перезимувавши в опалому листі смородини, бактерії навесні повертаються на сосну.

Черемха та ялина

У цій комбінації ялинові шишки, заражені Thekopsora areolata, ще одним збудником іржі, проходять першу стадію розвитку навесні. Друга і третя стадії продовжуються в листі черемхи, куди спори заносяться вітром. Згодом, навесні, грибок знову вражає ялину, перезимувавши в листі черемхи.

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