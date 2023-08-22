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Несовместимость растений: какие деревья нельзя сажать рядом

Марина Грамович

Виды деревьев, которые нельзя выращивать рядом ТЕСТ

Когда дело доходит до выбора деревьев для посадки, очень важно учитывать их совместимость. Растения не только сталкиваются с болезнями и вредителями, но могут пострадать от "несовместимости", когда определенные виды высаживаются в непосредственной близости. Хотя отдельная посадка не может гарантировать полное уничтожение вредителей и болезней, она может значительно снизить риски, связанные с ними.

Чтобы предотвратить развитие опасных заболеваний, важно избегать высадки определенных деревьев рядом друг с другом. Рассмотрим некоторые комбинации деревьев, которые считаются нежелательными из-за риска передачи болезней.

Осина и сосна

Грибок-возбудитель ржавчины, Melampsora pinitorqua, проходит свою первую стадию развития на сосне, тогда как следующие две стадии происходят на осине и некоторых видах тополя. Поздней осенью листья осины опадают, и микроорганизмы зимуют в опавших листьях. С наступлением весны они мигрируют на сосну, инициируя новый цикл.

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Береза и лиственница

Гриб Melampsoridium betulae начинает свой цикл на лиственнице, а затем споры переходят на березу, где проходят следующие стадии развития. Как и в предыдущей паре деревьев, гриб зимует в опавших листьях березы, а следующей весной заражает лиственницу.

Сибирский кедр, сосна Веймутова и смородина

Cronartium ribicola, поражающий сосны и листья смородины, отвечает за комбинацию. Первая стадия происходит на сосне, после чего начинается распространение спор и дальнейшее развитие на листьях и ветвях смородины. Перезимовав в опавших листьях смородины, бактерии весной возвращаются на сосну.

Черемуха и ель

В этой комбинации еловые шишки, зараженные Thekopsora areolata, еще одним возбудителем ржавчины, проходят первую стадию развития весной. Вторая и третья стадии продолжаются в листьях черемухи, куда споры заносятся ветром. Впоследствии, весной, грибок снова поражает ель, перезимовав в листьях черемухи.

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