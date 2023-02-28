Хмарно і вітряно: якою буде погда в Києві в перший день весни

UAportal підготував детальний прогноз погоди у Києві на 1 березня 2023 року за даними сайту Weather forecast. Очікувані погодні умови будуть м'якими, але вітряними, з хмарним небом протягом усього дня.

Температура очікується в діапазоні від -1°C до +3°C, за відчуттями -3°C через вітер зі швидкістю 5,9 м/с із північного заходу. Вологість повітря становитиме близько 64%

Хмарність сьогодні буде щільною, тому рекомендується одягатись тепліше, оскільки очікується, що температура залишиться низькою навіть у денний час.

Якщо ви плануєте провести час на відкритому повітрі, обов'язково візьміть з собою парасольку, оскільки є невелика ймовірність опадів. Схід сонця сьогодні відбудеться о 7:11 ранку, а захід сонця – о 6:48 вечора.

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