Особливості філіппінських забобонів: чому місцеві на Новий рік носять одяг у горошок

Забобони – це частина культури певного народу, що безперервно передається з покоління в покоління. Це ірраціональні переконання, яких люди дотримуються, попри відсутність наукових доказів. На Філіппінах також існують повір’я, в які ще досі вірить місцеве населення. UAportal підготував матеріал про найпопулярніші філіппінські забобони.

"Пагпаг" (струшування пилу перед входом до будинку)

Вважається, що якщо струсити пил перед входом до будинку, то це запобігатиме приходу нещастя або негативної енергії. Цей забобон особливо актуальний після відвідування похорону або поминок, оскільки філіппінці вірять, що погана енергія від померлої людини може піти за вами додому.

"Mano Po" (поважне вітання старших)

Це поважне вітання старших, коли вони беруть вашу руку і кладуть її собі на лоб. Це вважається знаком поваги та подяки старшим. Філіппінці вірять, що таке привітання принесе удачу та благословення.

"Pamahiin sa Bagong Taon" (забобони під час Нового року)

Новий рік – важлива подія на Філіппінах, тому його святкують із великим ентузіазмом. З цим святом пов'язано безліч забобонів. Наприклад, носити одяг у горошок, щоб залучити багатство та процвітання; відчиняти вікна та двері, щоб впустити удачу; та уникати всього гострого чи загостреного, щоб запобігти нещастю.

"Усог" (прокляття від заздрісної людини)

Вважається, що заздрісна людина може проклясти дитину, просто милуючись нею, внаслідок чого маля може захворіти чи втратити здоров'я. Щоб запобігти прокляттю, батьки просять заздрісника подути на обличчя чи лоб дитини.

Джерела забобонів

Ці повір’я глибоко сягають корінням в історію та культуру країни. Філіппіни були колонізовані іспанцями, тож католицизм став панівною релігією. Проте доколоніальні вірування та звичаї продовжували паралельно існувати. Тому утворилося унікальне поєднання католицизму та давніх вірувань.

Сучасне ставлення до забобонів

На Філіппінах усе ще багато людей вірить у забобони. Однак молодь усе менше дотримується цих правил. Попри все, повір’я продовжують залишатися важливою частиною філіппінської культури.

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