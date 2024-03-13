Харчові небезпеки для літніх людей: продукти, які варто виключити з раціону

Літнім людям важливо включати до свого меню достатню кількість м’яса, особливо птиці, а також рослинні білки, як-от бобові. Крім цього варто додати до свого раціону молочні вироби, наприклад, сири різних сортів.

Ці продукти є безпечними та корисними для здоров’я старшого покоління. Проте є ще низка правил, яких варто дотримуватися пенсіонерам. Команда UAportal зібрала найважливіші рекомендації.

Продукти, яких слід уникати:

Для збереження здоров’я фахівці рекомендують людям старшого віку уважно стежити за своїм харчуванням.

Серед продуктів, які можуть бути шкідливими, насамперед слід виділити оброблене м’ясо, таке як ковбасні вироби, сосиски та інші м’ясні напівфабрикати.

Читайте також: Як споживання білка впливає на старіння

Також рекомендується уникати:

червоного м’яса;

гострих страв і приправ;

алкогольних напоїв та солодощів;

смаженої їжі;

надмірно солоної їжі.

За словами медичних експертів, чим більше продукт приваблює своїм виглядом, тим вища ймовірність, що він містить численні добавки, такі як барвники, загусники, консерванти та підсилювачі смаку, які можуть бути шкідливими.

Раніше дієтологи назвали кашу, яку обов'язково треба їсти літнім людям.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!