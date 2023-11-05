Плюси та мінуси гумової фарби: чи варто її купувати

Гумова фарба (гумолак) – це вид фарби, яка має свої плюси та мінуси. UAportal вирішив розповісти про кілька з них.

Переваги гумової фарби

Еластичність

Гумова фарба має високу еластичність, що дає їй змогу добре працювати на поверхнях, які піддаються розтягуванню або стисненню, таких як гума, пластик, дерево або метал.

Захист від корозії

Гумова фарба може служити додатковим захистом для металевих поверхонь, допомагаючи запобігти корозії.

Водонепроникність

Властивості гумової фарби дозволяють застосовувати її на мокрих або вологих поверхнях, вона добре витримує вплив води.

Відмінне зчеплення

Гумова фарба добре зчіплюється з різними поверхнями, забезпечуючи стійкість і надійність покриття.

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Недоліки гумової фарби

Витратність

Гумова фарба зазвичай вимагає більше шарів для надійного покриття, що може збільшити витрати на фарбу.

Вимогливість до підготовки поверхні

Поверхню потрібно добре підготувати, зокрема це включає очищення та видалення корозії.

Обмежений вибір кольорів

Гумова фарба зазвичай доступна в обмеженій кількості кольорів, що може бути мінусом для деяких завдань.

Час сушіння

Сушка гумової фарби може займати більше часу, ніж зазвичай, що може затягувати процес робіт.

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