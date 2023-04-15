Чому краще спати без шкарпеток: відповідь вчених

Багато людей звикли одягати шкарпетки на ніч, адже так тепліше та затишніше. UaPortal розповість, чому краще відмовитись від сну у цьому предметі гардеробу та які негативні наслідки можуть спровокувати шкарпетки.

Якщо у вас на нозі є запалення чи ранка – від шкарпеток краще відмовитись, адже вони перекривають доступ шкіри до кисню і вона регенерується не так швидко. Сон у шкарпетках може призвести до затяжного лікування захворювань шкіри ніг.

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Якщо у вас порушений кровообіг та спостерігається атеросклероз кінцівок – краще відмовтесь від сну у шкарпетках. Шкарпетки перегрівають шкіру ніг через що її захисні властивості знижуються.

Людям, які хворіють на цукровий діабет також небажано спати у шкарпетках. Діабет спричиняє проблеми з судинами, а перегрів ніг у шкарпетках загрожує таким людям появою незагойних інфекцій чи навіть гнійно – некротичних захворювань.

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