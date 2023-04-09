Чому не можна дарувати гострі предмети та подорожувати у вівторок

UAportal підготував статтю про значення забобонів та заборон у формуванні культурної ідентичності та збереженні культурної спадкоємності у побуті та сімейному житті України. Забобони та заборони відіграють важливу роль в українській культурі, де вони дотримуються як у повсякденному житті, так і з особливих випадків.

В українській культурі існує безліч забобонів та заборон, які регулюють різні аспекти повсякденного життя. Одним із найпоширеніших забобонів є повір'я, що не можна свистіти у приміщенні. Вважається, що ці забобони приносять нещастя, тому в українських сім'ях часто суворо дотримуються.

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Іншим поширеним забобоном є повір'я, що розсипати сіль – на жаль. Вважається, що ці забобони приносять конфлікти чи неприємності, і якщо хтось випадково розсипає сіль, то він повинен кинути трохи через ліве плече, щоб відвести нещастя.

Багато забобонів в українській культурі пов'язані зі святами та особливими подіями. Наприклад, у великодню неділю заведено приносити до церкви кошик із їжею, щоб його освятили. Вважається, що ця їжа принесе удачу та процвітання сім'ї наступного року. Напередодні Різдва українці дотримуються суворого посту до появи на небі першої зірки. Вважається, що ця посада принесе успіх і процвітання сім'ї в наступному році.

Заборони є також невід'ємною частиною української культури. Наприклад, існує повір'я, що дарувати чи отримувати у подарунок гострі предмети нещасливо. Вважається, що якщо подарувати ніж чи ножиці, це призведе до розриву відносин між дарувальником і одержувачем.

Ще однією забороною в українській культурі є повір'я, що не можна розпочинати подорож у вівторок чи п'ятницю. Ці дні вважаються нещасливими для подорожей, і вважається, що початок подорожі цими днями призведе до нещастя.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей.

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