Чому на щастя побачити павука вранці, але не можна замітати ввечері

Забобони та заборони відіграють важливу роль у формуванні культурної ідентичності та підтримці культурної наступності. В українській культурі існує безліч забобонів, які, як вважається, приносять удачу, і вони передаються з покоління до покоління. UAportal підготував гід за деякими найбільш поширеними в українській культурі забобонами, які вказують на добро.

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Згідно з українською традицією, вважається удачею побачити вранці павука. Вважається, що якщо побачити павука на початку дня, то весь день буде вдалим. Вважається також, що павуки приносять у будинок багатство та процвітання. Ці забобони сягають корінням у стародавній український фольклор, де павуки вважалися захисниками будинку.

В українців існує заборона на носіння одягу навиворіт. Вважається, що носіння одягу навиворіт приносить нещастя та удачу. Ця заборона заснована на тому, що в одязі живе душа, і вивертати її навиворіт вважається неповажною.

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Також вважається, що дарувати в подарунок ніж чи будь-який гострий предмет – погана прикмета, оскільки вважається, що це розриває стосунки між дарувальником та одержувачем.

Зрештою, українці вірять, що якщо ви почуєте спів зозулі, потрібно тричі обернутися та загадати бажання. Вважається, що якщо не повернутись, то бажання не справдиться.

Українці також вірять, що якщо підмести будинок після заходу сонця, то виметеш удачу. Українці також вірять, що якщо до будинку залетів птах, то це знак удачі, але тільки якщо він вилетить назад. Якщо вона залишається в будинку, то це знак нещастя.

Раніше ми писали про те, чому не можна дарувати квіти в горщику, а також про прикмети та забобони, пов'язані з приходом гостей.

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