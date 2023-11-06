Чому не можна ставити фото дітей на заставку телефону: перестаньте так робити

Як не нашкодити заставкою телефона собі та близьким

Вибір правильної заставки для телефону може бути простим завданням. Ми часто не помічаємо наслідків, які певні зображення можуть мати наш настрій та загальне самопочуття. UAportal розповість про те, чого слід уникати при виборі заставки для телефону, та про причини, що стоять за цим.

Важливо уникати використання своїх фотографій як заставки, особливо тих, на яких власник телефону дивиться прямо в камеру. Є повір'я, що такі зображення можуть приносити хвороби та невдачі. Крім того, фотографії, на яких він виглядає сумним або переляканим, можуть негативно вплинути на його настрій, тому краще уникати їх.

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Також слід бути обережним при виборі фото з коханою людиною на заставку. Окрім потенційних ревнощів з боку інших, постійна демонстрація відносин може зруйнувати особисте щастя.

Подібно до того, як хтось постійно дивиться в дзеркало, зосередження на загальних фотографіях може призвести до самокритики та порушень у мирному житті. Краще зберігати свої особисті моменти приватними та дозволити щастю процвітати у тиші.

Що стосується дитячих фотографій, то краще уникати показу їх навіть близьким родичам, якщо дитина перебуває на ранніх стадіях розвитку. Чиста та безневинна енергія, що виходить від маленьких дітей, може бути легко поглинена іншими.

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