Чому не можна забирати собі предмети та речі померлих: смерть несе із собою потужну енергію

Неминуча частина життя смерть несе із собою потужну енергію, яка зберігається в речах тих, хто пішов. Зберігання речей близьких, що пішли, може залучити в наше життя темряву і нещастя.

Деякі предмети таять у собі більшу небезпеку, ніж інші. Наприклад, ніколи не слід зберігати предмети, які знаходились у безпосередньому контакті з померлим.

Наприклад, ліжко чи диван, на якому він лежав в останні хвилини життя. Від постільної білизни та одягу, який носив покійний, слід негайно позбутися, найкраще спалити або, у крайньому випадку, викинути.

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Особисті речі, які мали велику сентиментальну цінність або часто носилися померлим, також мають важку негативну енергію. З такими речами рекомендується розлучитися. Однак верхній одяг, який рідко носив покійний, за бажання можна залишити.

Будьте обережні при поводженні з речами померлого. Утримайтеся від дотику до них щонайменше протягом трьох днів після смерті, а в ідеалі зачекайте повних сорок днів після поминок. Якщо ви все ж таки вирішили залишити якісь речі, найкраще зберігати їх далеко від житлових приміщень.

А як щодо носіння прикрас, які колись належали покійному? Чи безпечно це робити? Аналогічно, чи можна просто викинути такі цінні речі, як комп'ютери та телефони? Щоб уберегтися від небезпек, пов'язаних з енергією, яку вони несуть, рекомендується провести ритуал очищення:

- Для електронних пристроїв очистіть їх водою, протираючи кожну поверхню.

- Пропустіть предмети через дим церковної свічки.

- Що стосується ювелірних виробів, переплавте їх та зробіть з них нові прикраси.

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Дотримання цих ритуалів має забезпечити захист від можливих нещасть, пов'язаних із цими предметами.

Щодо питання про те, чи можна доньці носити речі померлої матері, то експерти одностайно не радять цього робити. Хоча спочатку ці речі заспокоюють, поступово можуть порушити природний потік енергії, запрошуючи у життя каскад нещасть.

Крім того, важливо відзначити, що енергія смерті пронизує всі предмети, незалежно від спорідненості між померлим та власником. Тому носити з собою речі чужої померлої близької людини також небажано, оскільки вони також нестимуть у собі енергію смерті.

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