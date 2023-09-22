Чому орхідеї не цвітуть: лайфхак, який допоможе це виправити

Чому орхідеї не цвітуть: є простий, але ефективний лайфхак

Коли люди приносять додому орхідею з магазину, вона зазвичай радує своїм яскравим цвітінням протягом декількох місяців. Однак після цього періоду рослина вступає у фазу спокою, а згодом з'являється новий квітковий колос.

Такий цикл вважається ідеальним. Але бувають випадки, коли ці екзотичні красуні вперто відмовляються цвісти або, що ще гірше, починають в'янути. Що ж робити в таких випадках, щоб змусити орхідею зацвісти?

Досвідчені садівники рекомендують простий, але ефективний лайфхак, який показав чудові результати навіть у складніших ситуаціях.

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Один із нетрадиційних підходів – "поливати" орхідею льодом замість традиційної води. Помістивши кілька кубиків льоду у квітковий горщик, можна досягти подвійної мети: зволожити рослину, а також викликати у неї легку стресову реакцію.

Дивно, але цей стан може стимулювати орхідею до інтенсивного цвітіння. Деякі віддані своїй справі квітникарі пішли ще далі, заморожуючи рідке добриво і використовуючи отриманий лід для "поливу" своїх орхідей.

Надалі, під час поливу орхідеї дуже важливо звертати увагу на стан субстрату і коріння. Як тільки субстрат повністю висохне, а поверхня коренів набуде сіро-сріблястого відтінку, це ознака того, що рослину пора поливати.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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