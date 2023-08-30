Чому жінкам варто з обережністю підходити до свого 40-річчя: народні прикмети
Коли мова заходить про 40-річчя, більшість людей знають про забобони, пов'язані з чоловіками та цією датою. Однак чи варто жінкам також з обережністю підходити до святкування цього конкретного віку? Давайте заглибимося в деякі інтригуючі аспекти, які сприяють значенню цього числа.
У китайській міфології, наприклад, число 40 асоціюється зі "смертю". Крім того, різні історичні події та релігійні джерела сприяли посиленню значущості цього числа:
- У багатьох віруваннях вважається, що після смерті людини її душа піднімається на небо через 40 днів.
- Біблійна розповідь про Всесвітній потоп стверджує, що він тривав саме 40 днів, що ще більше додає містики цьому числу.
- Євреї блукали пустелею 40 днів – період випробування і трансформації.
- Вважається, що після пологів жінки повинні утримуватися від відвідування церкви протягом перших 40 днів. Цей період вважається часом очищення та оновлення.
Читайте також: Чому люди бажають здоров'я після того, як хтось чхнув
Враховуючи особливий символізм цього числа, можна поставити під сумнів мудрість і поставити під загрозу своє благополуччя і удачу.
Астрологи також надають значення цьому віку, оскільки вважають, що планети Уран і Нептун мають потужний вплив у цей період. Вважається, що ці небесні тіла можуть принести, в тому числі, виклики і труднощі:
- Посилення конфліктів і напруженості в особистих стосунках.
- Вища ймовірність розлучень або криз.
- Фінансові проблеми та інші несподівані невдачі.
Наближаючись до 40 років, стає вкрай важливо стабілізувати своє життя і проявляти більшу уважність у всіх його аспектах. Якщо надавати пріоритет особистому благополуччю і прагнути до кращого, це допоможе досягти бажаних результатів і успішно долати життєві виклики.
Нагадаємо, ми вже писали, чому не можна відзначати 40 день народження.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!