Чому тваринам потрібно достатньо споживати води: як заохотити домашніх улюбленців пити добову норму

Вода є важливою поживною речовиною. Власникам тварин дуже важливо розуміти оптимальну норму споживання води для їхніх улюбленців, а також впроваджувати корисні стратегії для заохочення гідратації (пiдтримки водно-сольового балансу). UAportal підготував поради, як покращити загальний стан здоров'я та самопочуття тварин.

Рекомендована добова норма споживання води для домашніх тварин тісно пов'язана з їхніми енергетичними потребами, що вимірюються в ккал. Для собак загальна норма становить 40-60 мл/кг маси тіла, тоді як цуценятам потрібно близько 100 мл/кг. З іншого боку, котам зазвичай потрібно 20-55 мл/кг (в середньому 30 мл/кг), а кошенятам – приблизно 70 мл/кг.

Фактори, які впливають на споживання води домашніми улюбленцями:

Тип харчування: вологий корм і натуральна їжа містять більший вміст води, ніж сухий корм.

Температура навколишнього середовища: влітку тварини зазвичай п'ють більше.

Мікроклімат довкілля: використовуйте зволожувачі повітря, якщо це необхідно, аби забезпечити домашніх тварин необхідними умовами.

Фізична активність і тренування: це збільшує потребу у воді, компенсуючи її втрату через інтенсивне дихання та слиновиділення.

Важливість споживання води стає очевидною при спостереженні за поведінкою хворих домашніх тварин, оскільки вони, як правило, п'ють менше. Якщо ваш пухнастий друг став менше споживати води, то це може бути симптомом якогось захворювання. Наприклад, гіпонатріємія, захворювання ротової порожнини, гіперадренокортицизм, гіпертиреоз, ниркова та печінкова недостатність, піометр, цукровий діабет і т. д.

Якість води також впливає на здоров’я тварин. Слід уникати нефільтрованої водопровідної води або води зі ставків. Віддавайте перевагу бутильованій чистій воді.

Поради, як заохотити тварин до гідратації:

Відокремлюйте миски з водою від мисок з їжею.

Встановіть тарілки з водою в різних кімнатах, щоб домашні улюбленці змогли легко їх знайти по всьому будинку.

Додайте води до сухої їжі, щоб підвищити її вологість.

Використовуйте якісні миски, виготовлені з відповідних матеріалів.

Встановлюйте поїлки, які видають ніжні дзюркотливі звуки, адже тварин часто цікавить та приваблює ця мелодія.

Зробіть воду привабливішою, додавши в миску кубик льоду. Цей елемент пухнастий улюбленець може сприйняти за забавку.

Додайте в раціон тваринки вологий корм або натуральні продукти з більшим вмістом води.

Лийте у воду натуральні ароматизатори. Наприклад, бульйон, сік тунця або кокосову воду, щоб привабити вашого улюбленця, а також зробити напій смачнішим.

Якщо власники домашніх тварин будуть дотримуватись цих порад, їхні пухнасті улюбленці залишатимуться здоровими.

Раніше, UaPortal поділився, як вибрати свіжу рибу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!