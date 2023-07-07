Як вибрати свіжу рибу: на який один орган обов'язково звернути увагу

Коли йдеться про приготування смачних страв із морепродуктів, дуже важливо вибрати свіжу рибу. Від якості риби багато в чому залежить смак та текстура ваших кулінарних витворів. UAportal підготував список порад, які допоможуть вибрати найсвіжішу рибу, гарантуючи чудові враження від їжі.

Огляньте очі, зябра та луску

Щоб визначити свіжість риби, почніть із огляду її очей. Очі повинні бути ясними, яскравими та злегка виступаючими. Мутні чи запалі очі є показником меншої свіжості.

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Потім перевірте зябра. Вони мають бути яскравого червоного чи рожевого кольору, що свідчить про те, що риба нещодавно спіймана. Уникайте риб з тьмяними, сіруватими зябрами.

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Крім того, огляньте луску. Вона має бути блискучою та міцно прикріпленою до шкіри. Тьмяна або луска, що лущиться, може бути ознакою старої риби.

Припустимо, ви знаходитесь на ринку морепродуктів і бажаєте придбати цілу рибу для приготування на грилі. Шукайте рибу з ясними очима, яскраво-червоними зябрами та блискучою лускою. Це вказує на те, що риба була свіжовиловлена, і, швидше за все, на грилі вона вийде ароматною та соковитою.

Оцініть запах

Свіжа риба повинна мати м'який, чистий і трохи солонуватий запах, що нагадує запах моря. Якщо від риби походить сильний, рибний запах, можливо, вона вже прострочена.

Уникайте риби з сильним або неприємним запахом, оскільки він може вказувати на псування. Свіжа риба повинна мати аміакоподібного чи різкого запаху.

Уявіть, що ви знаходитесь в супермаркеті і плануєте приготувати вишукану рибну страву, наприклад, севіче. Понюхайте рибу біля прилавка із морепродуктами.

Якщо вона має свіжий, солонуватий аромат, то це гарний вибір для севіче. Однак якщо риба пахне занадто по-риб'ячому або неприємно, розгляньте інші варіанти для досягнення оптимального результату.

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Перевірте пружність та текстуру

Текстура свіжої риби пружна та еластична на дотик. При натисканні на м'якуш вона повинна пружно відходити і не залишати видимих вм'ятин.

Уникайте риби з м'якою, кашоподібною або слизовою м'якоттю, так як це ознаки псування. Крім того, у риби має бути жива та волога поверхня шкіри, а не сухі або знебарвлені ділянки.

Допустимо, ви плануєте приготувати філе риби на сковороді. Щоб досягти найкращого результату, трохи натисніть на м'якоть філе на ринку.

Якщо на дотик воно пружне, відскакує і має вологу шкіру, швидше за все, воно свіже і підходить для вашого приготування. Однак якщо філе на дотик м'яке або з сухими ділянками, краще вибрати інше, щоб отримати чудові враження від страви.

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