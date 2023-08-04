Підбірка найкращих фільмів за участю Гіра Файнса-Тіффіна: обов'язкові для перегляду любителям драм
Якщо вам важко знайти класне кіно для перегляду після втомливого дня, то ця добірка точно вам підійде. UAportal підготував чотири цікаві фільми за участю Гіра Файнса-Тіффіна, які є достойні вашої уваги.
"Після"
Рейтинг IMDB: 7.5/10
Жанр: драма, романтика
Країна виробництва: США
Тривалість: 106 хвилин
Рік: 2019
Головний продюсер: Кортні Соломон
Тесса Янг, цілеспрямована студентка, яка починає свій шлях у коледжі зі світлими прагненнями. Гіро Файнс Тіффін зіграв роль Хардіна Скотта, загадкового, задумливого та брутального юнака, який зацікавив дівчину.
"Безшумний"
Рейтинг IMDB: 6.2/10
Жанр: бойовик, кримінал, трилер
Країна виробництва: Канада, США
Тривалість: 93 хвилини
Рік: 2020
Головний продюсер: Сібілл Луї
Гіро Файнс-Тіффін перевтілюється в Брукса, проблемного підлітка, якого переслідує травматичне минуле. Фільм розповідає історію Рейберна, мисливця-відлюдника, який вплутується в смертельну гру в кішки-мишки з серійним вбивцею, що полює на молодих жінок.
"Гаррі Поттер і Напівкровний Принц"
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: фантастика, пригоди
Країна виробництва: Велика Британія, США
Тривалість: 153 хвилини
Рік: 2009
Головний продюсер: Девід Баррон
Гаррі Потер разом з Дамблдором шукають розгадку безсмертя Волдеморда. Водночас прибічники темних сил починають активніше діяти та впливати навіть на школу магії. Гіро Файнс-Тіффін зіграв роль 11-річний Тома Редла, себто юного Лорда Волдеморда.
"Після сварки"
Рейтинг IMDB: 5.2/10
Жанр: драма, романтика
Країна виробництва: США
Тривалість: 105 хвилин
Рік: 2020
Головна продюсерка: Дженніфер Гібгот
Тесса й Хардін повинні протистояти демонам зі свого минулого та долати складнощі у своїх стосунків. Дівчина зіштовхується з професійними амбіціями, намагаючись збалансувати свої почуття до парубка, який бореться зі своїми особистими труднощами.
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