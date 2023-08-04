Подборка лучших фильмов с участием Хиро Файнса-Тиффина: обязательны для просмотра любителям драм
Если вам трудно найти классное кино для просмотра после утомительного дня, эта подборка точно вам подойдет. UAportal подготовил четыре интересных фильма с участием Гира Файнса-Тиффина, которые достойны вашего внимания.
"После"
Рейтинг IMDB: 7.5/10
Жанр: драма, романтика
Страна производства: США
Продолжительность: 106 минут
Год: 2019
Главный продюсер: Кортни Соломон
Тесса Янг, целеустремленная студентка, начинающая свой путь в колледже со светлыми стремлениями. Гиро Файнс Тиффин сыграл роль Хардина Скотта, загадочного, задумчивого и брутального юношу, заинтересовавшего девушку.
"Бесшумный"
Рейтинг IMDB: 6.2/10
Жанр: боевик, криминал, триллер
Страна производства: Канада, США
Продолжительность: 93 минуты
Год: 2020
Главный продюсер: Сибил Луи
Гиро Файнс-Тиффин превращается в Брукса, проблемного подростка, преследующего травматическое прошлое. Фильм рассказывает историю Рейберна, охотника-отшельника, ввязывающегося в смертельную игру в кошки-мышки с серийным убийцей, охотящимся на молодых женщин.
"Гарри Поттер и Принц-полукровка"
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: фантастика, приключения
Страна производства: Великобритания, США
Продолжительность: 153 минуты
Год: 2009
Главный продюсер: Дэвид Баррон
Гарри Поттер вместе с Дамблдором ищут разгадку бессмертия Волдеморда. В то же время, сторонники темных сил начинают активнее действовать и влиять даже на школу магии. Гиро Файнс-Тиффин сыграл роль 11-летний Тома Реддла, то есть юного Лорда Волдеморда.
"После ссоры"
Рейтинг IMDB: 5.2/10
Жанр: драма, романтика
Страна производства: США
Продолжительность: 105 минут
Год: 2020
Главная продюсер Дженнифер Гибгот
Тесса и Хардин должны противостоять демонам из своего прошлого и преодолевать сложности в своих отношениях. Девушка сталкивается с профессиональными амбициями, пытаясь сбалансировать свои чувства к молодому человеку, который борется со своими личными трудностями.
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