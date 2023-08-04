Подборка лучших фильмов с участием Хиро Файнса-Тиффина: обязательны для просмотра любителям драм

Если вам трудно найти классное кино для просмотра после утомительного дня, эта подборка точно вам подойдет. UAportal подготовил четыре интересных фильма с участием Гира Файнса-Тиффина, которые достойны вашего внимания.

"После"

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: драма, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 106 минут

Год: 2019

Главный продюсер: Кортни Соломон

Тесса Янг, целеустремленная студентка, начинающая свой путь в колледже со светлыми стремлениями. Гиро Файнс Тиффин сыграл роль Хардина Скотта, загадочного, задумчивого и брутального юношу, заинтересовавшего девушку.

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"Бесшумный"

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: боевик, криминал, триллер

Страна производства: Канада, США

Продолжительность: 93 минуты

Год: 2020

Главный продюсер: Сибил Луи

Гиро Файнс-Тиффин превращается в Брукса, проблемного подростка, преследующего травматическое прошлое. Фильм рассказывает историю Рейберна, охотника-отшельника, ввязывающегося в смертельную игру в кошки-мышки с серийным убийцей, охотящимся на молодых женщин.

"Гарри Поттер и Принц-полукровка"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: фантастика, приключения

Страна производства: Великобритания, США

Продолжительность: 153 минуты

Год: 2009

Главный продюсер: Дэвид Баррон

Гарри Поттер вместе с Дамблдором ищут разгадку бессмертия Волдеморда. В то же время, сторонники темных сил начинают активнее действовать и влиять даже на школу магии. Гиро Файнс-Тиффин сыграл роль 11-летний Тома Реддла, то есть юного Лорда Волдеморда.

"После ссоры"

Рейтинг IMDB: 5.2/10

Жанр: драма, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 105 минут

Год: 2020

Главная продюсер Дженнифер Гибгот

Тесса и Хардин должны противостоять демонам из своего прошлого и преодолевать сложности в своих отношениях. Девушка сталкивается с профессиональными амбициями, пытаясь сбалансировать свои чувства к молодому человеку, который борется со своими личными трудностями.

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