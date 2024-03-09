З'явились нові правила розрахунку пенсій: що чекає на громадян

Україна ініціює значні зміни у пенсійній системі, які включатимуть введення двох нових частин до структури пенсійних виплат. Це має дозволити компенсувати девальвацію розрахункової пенсії через старіння зарплатної бази.

Про це повідомляє OBOZ.UA. Після введення реформи, пенсійні нарахування громадян будуть формуватися з двох основних частин.

соціальної (базової) частини

індивідуальної (персональної) частини

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"Перша частина для всіх буде однаковою, друга ж залежатиме від стажу та зарплати. Проте в моделі, яку прораховують, бал використовують не просто для того, аби залежно від його розміру зменшити чи збільшити середню за три роки зарплату", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, планується встановлення фінансового еквіваленту за кожен зароблений бал.

Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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