Приготуйте їх, коли замало часу: топ-5 страв швидкого приготування

Страви, що потребують мало часу на приготування

У цій статті ми розглянемо низку страв, які ідеально підходять для тих, хто має обмаль часу, але хоче насолоджуватися смачною та поживною їжею. UAportal розповідає про топ-5 простих страв.

Тости з авокадо

Коли ви поспішаєте вранці, важливо мати під рукою кілька швидких і простих варіантів сніданку. Наприклад – тости з авокадо, для приготування яких потрібно розім'яти авокадо і намазати на шматочок тосту. Зверху посипте сіллю і перцем, і все готово.

Овочевий салат з куркою

Для обіду можна приготувати смачний салат. Виберіть улюблену зелень і додайте різноманітні свіжі овочі та білок, наприклад, курку-гриль або нут. Заправте ароматною заправкою, і поживна страва готова.

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Смажене м'ясо з овочами та локшиною

Коли ввечері бракує часу, на допомогу приходять прості рецепти вечері. Як варіант – смажене м'ясо або тофу, з різноманітними овочами, рисом або локшиною.

Легкий перекус

Для швидкого перекусу підійде фруктово-йогуртове парфе. Покладіть улюблені фрукти та йогурт у банку або склянку, а зверху додайте трохи мюслі для хрускоту.

Десерти на швидку руку

Один з класичних варіантів для ласунів – фруктовий салат. Наріжте улюблені фрукти і змішайте їх у мисці. За бажанням полийте медом або посипте корицею для додаткового аромату.

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