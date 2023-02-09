Принцеса Кейт Міддлтон демонструє модний образ із доступних речей
Принцеса Кейт Міддлтон продемонструвала модний і молодіжний образ, поєднавши доступні речі для своєї появи в коледжі Ландау Форте в Дербі.
41-річна Кейт Міддлтон, принцеса Уельська, відвідала коледж Ландау Форте в Дербі, щоб зустрітися з Прітом Чанді. Чанді нещодавно завершив екстремальну експедицію до Антарктиди, встановивши два світові рекорди. Для цієї події Кейт обрала молодіжний образ і скомбінувала модні речі з мас-маркету.
Кейт обрала білий джемпер і сині штани. Завершив образ двобортний жакет із золотими ґудзиками від Zara, який обійшовся їй всього в 69,99 фунтів стерлінгів, і кросівки Veja, які коштували 120 фунтів стерлінгів. Герцогиня Кембриджська розпустила довге волосся і зробила ніжний макіяж з акцентом на очі.
Кейт спробувала нести дві шини вагою 20 кг кожна, як тест, який Ченді робила щодня під час підготовки до експедиції. Однак незабаром вона зрозуміла, що не справляється з цим завданням, і розсміялася, сказавши: "Мені потрібно трохи потренуватися".