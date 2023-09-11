Ознаки того, що партнер втратив інтерес у стосунках: тривожні дзвіночки

UAportal підготував три ознаки, які можуть свідчити про втрату інтересу партнера до відносин. Незалежно від того, чи довгострокові відносини або тільки почалися, важливо виявити ці ознаки і спробувати провести відкриту розмову, щоб вирішити будь-які проблеми і визначити майбутнє відносин.

Дефіцит спілкування

Ініціювання розмови або своєчасна відповідь на повідомлення може стати для людини менш пріоритетною справою. Зрештою, це може виявлятися у вигляді пропущених дзвінків або смс, частого скасування планів або загальної незацікавленості в розмовах.

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Нестача спільного проведення часу

Коли людина втрачає інтерес до відносин, вона часто віддає перевагу іншим видам діяльності, а не проведенню часу зі своїм партнером. Постійне бажання бути в іншому місці або придумування відмовок, щоб уникнути спільного проведення часу, може бути ознакою зниження інтересу.

Це помітно завдяки частим скасуванням планів, незацікавленості під час спільної діяльності або постійного занурення в інші справи.

Емоційна дистанція

Якщо партнер втратив інтерес, між вами може зростати емоційна дистанція. Він може стати менш відкритим у плані своїх почуттів, уникати обговорення важливих тем чи здаватися відстороненим під час розмови. Наприклад, це може виявлятись у відсутності ніжності, зниженні інтересу до подій у житті партнера чи загальному відчутті байдужості.

Раніше UaPortal поділився, як легше пережити втрату людини.

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