Прощавай, вапняний наліт: як ефективно очистити поверхні у ванній кімнаті за допомогою спеціальної суміші
Часто виникає необхідність усунути вапняні відкладення, що утворюються на поверхнях у ванній кімнаті. Хоча магазинні чистячі засоби можуть бути ефективними, вони часто виявляються занадто дорогими або не дають бажаного результату. В таких випадках можна вдатися до домашніх методів очищення, використовуючи підручні інгредієнти.
Домашній розчин, створений з компонентів, які зазвичай знаходяться у вашій кухонній шухляді, може бути не лише швидким та ефективним способом видалення кальцієвих відкладень, але й дозволить зекономити кошти. Перевіреним рецептом поділились на сайті Genialne.
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Що допоможе видалити вапняний наліт
Вапняний наліт часто формуються на сантехнічних поверхнях, таких як: унітаз, кран, раковина, душова кабіна або насадка для душу. Існує безліч методів для їх очищення, проте один з найбільш дієвих – це домашній розчин, що містить оцет, кукурудзяний крохмаль, воду, лимонну кислоту та миючий засіб для посуду.
Для його приготування знадобиться:
- Налити у каструлю 400 мл води.
- Додати 2 столові ложки оцту.
- Всипати від 3 до 4 столових ложок кукурудзяного крохмалю. Поставити на вогонь і ретельно перемішувати до тих пір, поки суміш не закипить і не загусне.
- Після того, як вона стане густою, зняти суміш з вогню і дати їй охолонути.
- Додати 4-5 столових ложок лимонної кислоти до охолодженої суміші.
- Знову ретельно перемішати та підігріти, щоб кислота розчинилася.
- Влити 100 мл миючого засобу для посуду.
- Після остаточного перемішування дати суміші охолонути та перелити готовий гель у зручну для використання ємність.
Приготований таким чином засіб буде винятково ефективним для очищення від накипу та інших важких забруднень.
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