Перевірені способи видалення плісняви на шпалерах

Лайфхаки для видалення плісняви зі шпалер

UAportal підготував три прості та ефективні способи боротьби з пліснявою на шпалерах. Ці рекомендації допоможуть ефективно видалити грибок, забезпечивши більш здоровий житловий простір.

Суміш оцту та води

Оцет є природним дезінфікуючим засобом і може ефективно вбивати цвіль. Слід змішати рівні частини оцту і води в пульверизаторі і добре збовтати.

Суміш необхідно розпилити на уражені ділянки шпалер і залишити приблизно на 15 хвилин. Потім чистою ганчіркою або губкою обережно стерти плісняву і ретельно висушити.

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Перекис водню

Перекис водню має сильні протигрибкові властивості і ефективно знищує плісняву. Перекис водню 3% необхідно налити в пульверизатор і розпилити на запліснявілі ділянки шпалер.

Його варто залишити на приблизно 10 хвилин, щоб він проник у цвіль. Потім м'якою щіткою або губкою прибрати плісняву, сполоснути поверхню чистою водою і повністю висушити її.

Харчова сода

Слід змішати харчову соду з водою до утворення густої консистенції. Утворену пасту потрібно нанести безпосередньо на місця ураження і залишити на кілька годин або на ніч.

Сода поглине вологу і допоможе усунути плісняву. Після цього за допомогою щітки або губки треба видалити засохлу пасту та залишки цвілі, протерти поверхню вологою ганчіркою і дати їй висохнути.

Нагадаємо, ми підготували поради, як забезпечити здорове середовище для життя і запобігти утворенню цвілі на стінах.

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