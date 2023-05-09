П'ять фактів про групу Океан Ельзи, які довершують образ колективу

Океан Ельзи – український рок-гурт, який займається музикою з 1994 року. UAportal підготував п'ять цікавих фактів про групу, які ви могли не знати.

Факт 1

За свою кар'єру "Океан Ельзи" здобули безліч нагород, у тому числі шість MTV Europe Music Awards у номінації "Кращий український гурт". Гурт також отримав чотири премії "Юна", які є українським аналогом премії "Греммі".

Читайте також: Як Анджеліна Джолі підкорила світ і стала кіно-іконою

Факт 2

Назва була навіяна віршем відомої української поетеси Ліни Костенко, в якій розповідається про дівчину на ім'я Ельза, яка мріє про нескінченний океан.

Факт 3

Вокаліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук – не лише музикант, а й політик. Його було обрано до українського парламенту у 2007 та 2012 роках. Пізніше він відійшов від політики, щоб зосередитись на своїй музичній кар'єрі.

Факт 4

Гурт випустив десять студійних альбомів, останній з яких, "Without Limits", вийшов у 2020 році. Їхня музика була описана як суміш року, поп-музики та фольку, а їх тексти часто торкаються теми кохання, втрат та соціальних проблем.

Факт 5

У 2012 році "Океан Ельзи" стали першим українським гуртом, який виступив з концертом на O2 Arena у Лондоні, Англія. Концерт пройшов з величезним успіхом, і гурт отримав захоплені відгуки за свій виступ.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !