П'ять фільмів жахів, які краще не дивитись на ніч

П'ять фільмів жахів, випущених у період з 2018 по 2021 рік

UAportal підготував добірку п'яти фільмів жахів, випущених у період з 2018 до 2021 року. Вони не залишать глядача байдужим і вражають якісним сюжетом і атмосферою, що леденить душу.

Відьма

Рейтинг IMDB: 6,7

Жанр: жахи

Країна: США; Тривалість: 92 хв; Рік: 2015

Продюсер: Роберт Еггерс

Фільм "Відьма" – це надприродна історія, дія якої відбувається у 1630-х роках у Новій Англії. Він розповідає про сім'ю, яка живе на ізольованій фермі, яку з настанням темряви тероризують темні сили, що таяться довкола них.

Незабаром це приводить сім'ю на небезпечну територію, де люди намагаються з'ясувати, що насправді відбувається навколо них, а також знаються на звинуваченнях у чаклунстві між собою! Це напружена поїздка, сповнена жахом від початку і до кінця.

Геть

Рейтинг IMDB: 7,7

Жанр: жахи

Країна: США; Тривалість: 104 хв; Рік зробити: 2017

Продюсер: Джордан Піл

"Геть" – це ще одна американська класика, дія якої відбувається в наші дні. Молодий чорношкірий чоловік приїжджає до сімейного маєтку своєї білої подруги, де незабаром виявляє, що там відбувається набагато більше, ніж здається на перший погляд.

Це веде його все більш страшним шляхом, повним шокуючих одкровень! Завдяки унікальному поєднанню соціальних коментарів, змішаних з класичними елементами жахів, такими як стрибки, що лякають, і психологічні гострі відчуття, цей фільм обов'язково змусить глядачів ворожити до самого кінця!

Читайте також: Топ-5 військових фільмів, які обов'язково слід подивитися

Воно

IMDB Рейтинг: 6,9

Жанр: жахи

Країна: США; Тривалість: 100 хвилин; Рік: 2014

Продюсер: Девід Роберт Мітчелл

"Воно" розповідає історію Джей Хейт, яка після сну зі своїм хлопцем виявляється проклятою невідомою істотою. Монстр слідує, куди б вона не пішла, як би далеко вона не тікала від нього.

Постійно в жаху дівчина намагається з'ясувати, чого хоче від неї ця загадкова істота, перш ніж вона наздожене знову! Цей фільм з його повільним спалюванням, що створює напругу за допомогою тонких натяків, а не відвертих шокових моментів, залишить у глядачів тривогу ще довгий час після його закінчення!

Сонцестояння

IMDB Рейтинг: 7,3

Жанр: Жахи

Країна: Швеція/США; Тривалість: 147 хв; Рік: 2019

Продюсер: Арі Астер

Фільм "Сонцестояння" відправляє нас у подорож до сільської місцевості Швеції, де ми прямуємо за Дані Ардор, яка разом зі своїми друзями вирушає туди на літні канікули. Поїздка швидко перетворюється на щось більш зловісне, коли вони натикаються на древній язичницький культ, що здійснює ритуали під покровом темряви кожне літнє сонцестояння.

Це наводить героїв на стежку, на яку вони ніколи не очікували і не хотіли пройти! Цей збочений фолк-хорор поєднує в собі образи боді-хорору та жахливу атмосферу, створюючи незабутнє враження від перегляду!

Реінкарнація

IMDB рейтинг 9

Жанр жахів

США / Велика Британія / Канада / Японія; Тривалість 127 хв; Рік 2018

Продюсер Арі Астер

"Реінкарнація" розповідає історію про Енні Грем, чиє життя починає руйнуватися після смерті її матері. Це призводить сім'ю до спіральних подій, які зрештою призводять до відкриття жахливої правди про родовід.

Цей шедевр поєднує в собі елементи психологічного трилера поряд зі сценами боді-хорору, створюючи атмосферу настільки густу, що її можна відчути. Це призводить до справді лякаючих вражень від перегляду.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповіли 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !