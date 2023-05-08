П'ять найкращих детективних фільмів з 2003 по 2009 рік: випробуйте свою дедукцію

UAportal підготував добірку п'яти найкращих детективних фільмів, знятих у період із 2003 по 2009 рік. Ці фільми пропонують захоплюючий та напружений сюжет, який тримає глядачів у напрузі.

Зодіак

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Детектив, Трилер

Країна: США

Тривалість: 157 хвилин

Рік: 2007

Продюсер: Девід Фінчер

Нагороди за фільм: Номіновано на премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану та найкращий адаптований сценарій.

Заснований на реальній історії, фільм "Зодіак" розповідає про розслідування справи серійного вбивці, яка тероризувала район затоки Сан-Франциско наприкінці 1960-х – на початку 1970-х років. Фільм фокусується на житті трьох людей: Роберта Грейсміта, карикатуриста, який стає одержимою цією справою; Пола Ейвері, журналіста, який висвітлює цю справу; та Девіда Тоски, поліцейського детектива, який розслідує цю справу. Поки вбивця продовжує знущатися з поліції та громадськості, всі троє стають все більш втягнутими в цю справу, що призводить до шокуючої та незабутньої розв'язки.

Поцілунок навиліт

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Детектив, Комедія

Країна: США

Тривалість: 103 хвилини

Рік: 2005

Продюсер: Джоел Сільвер

"Поцілунок навиліт" розповідає про дрібного злодюжку Гаррі Локхарта, який випадково потрапляє на роль у голлівудському фільмі і починає розслідувати вбивство за допомогою своєї дитячої закоханості та приватного детектива Перрі Ван Шрайка, також відомого як "Гей Перрі". У міру поглиблення у справу вони виявляють павутину корупції та обману, що загрожує їхньому життю.

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Цегла

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Детектив, Трилер

Країна: США

Тривалість: 110 хвилин

Рік: 2005

Продюсер: Рем Бергман

"Цегла" – це детективний фільм, дія якого відбувається в сучасній каліфорнійській середній школі. Фільм розповідає про Брендана Фрая, одинаку, який розслідує зникнення своєї колишньої подруги Емілі.

У міру того, як він заглиблюється у цю справу, він відкриває для себе світ наркотиків, насильства та корупції. За допомогою таємничої дівчини на ім'я Лора Брендан пробирається через небезпечний світ шкільної політики та злочинності, щоб розкрити правду про зникнення Емілі.

Таємниця в їхніх очах

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Детектив, Драма

Країна: Аргентина

Тривалість: 129 хвилин

Рік: 2009

Продюсер: Маріела Бесуєвський

Фільм отримав премію Оскар за найкращий фільм іноземною мовою у 2010 році.

"Таємниця в їхніх очах" – аргентинський фільм, який розповідає про відставного юрисконсульта, який вирішує написати роман про нерозкриту справу зі свого минулого. Справа була пов'язана з жорстоким зґвалтуванням і вбивством молодої жінки, яке він розслідував разом зі своєю колегою та нерозділеною любов'ю Ірен. Повертаючись до цієї справи, він усвідомлює справжню ціну правосуддя та силу пам'яті.

Не спійманий не злодій

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Детектив, Трилер

Країна: США

Тривалість: 129 хвилин

Рік: 2006

Продюсер: Брайан Грейзер

"Не спійманий – не злодій" – це фільм про пограбування з родзинкою. У фільмі детектив Кіт Фрейзер розслідує пограбування банку, яке швидко перетворюється на захоплення заручників. Організатор пограбування, Далтон Рассел, здається, передбачив усе, і Фрейзер і заручники опиняються у відчайдушній гонці з часом, щоб з'ясувати правду, доки не стало надто пізно.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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