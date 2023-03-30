П'ять найкращих фільмів 2010-х років: екшн фільми, які потрібно подивитися

2010-і роки були десятиліттям великих фільмів, і екшн не став винятком. Від захоплюючих блокбастерів до напружених драм ці фільми підкорили глядачів по всьому світу. UAportal підготував список із п'яти кращих екшн-фільмів останнього десятиліття.

Джон Вік

IMDB рейтинг 7.5/10

Жанр: Екшн-трилер

Країна: США; Тривалість: 101 хвилина; Рік: 2014

Продюсер: Безіл Іваник

"Джон Вік" – це вибуховий екшн-трилер про помсту з Кіану Рівзом у головній ролі відставного кілера, який виходить на пенсію, коли його улюбленого собаку вбивають російські мафіозі.

007: Коорддинати "Скайфол"

IMDB рейтинг 7/10

Жанр: Екшн-пригоди

Країна: Велика Британія; Тривалість 143 хв; Рік 2012

Продюсери Майкл Г.

Уілсон і Барбара Брокколі У фільмі "007: Коорддинати "Скайфолл" Джеймс Бонд бореться з Раулем Сільвою, колишнім оперативником MI6. Він прагне помсти агентству MI6 під керівництвом М у виконанні Джуді Денч, за те, що вона зрадила його багато років тому, коли вони разом працювали у Гонконгу

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Залізна людина 3

IMDB рейтинг 7/10

Жанр: Екшн-пригоди

Країна: США; Тривалість 130 хв; Рік 2013

Продюсери Кевін Фейдж та Луїс Д'Еспозіто

"Залізна людина 3" стикає Тоні Старка з Олдричем Кілліаном, чий вірус Екстреміс загрожує глобальною руйнацією, якщо його не зупинити найближчим часом!

Kingsman: Секретна служба

IMDG рейтинг 7/10

Жанр: Екшн-комедія

Країна-Китай; Тривалість 129 хвилин; Рік 2014

Продюсери Меттью Вон та Девід Рід

"Kingsman: Секретна служба" слідує за Еггсі Унвіном, завербованим у секретну шпигунську організацію під назвою "Kingsmen", де він має виконати різні місії по всьому світу!

Перший месник: Протистояння

IMDG рейтинг 8/10

Жанр: Супергеройський екшн фільм

Країна: США; Тривалість 147 хвилин; Рік 2016

Продюсери Кевін Фейдж та Вікторія Алонсо

"Перший месник: Протистояння" змусить Стіва Роджерса очолити команду месників проти втручання уряду, коли супергерої змушені реєструвати себе чи зіткнутися з наслідками!

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