П'ять найкращих фільмів 2010-х років: екшн фільми, які потрібно подивитися
2010-і роки були десятиліттям великих фільмів, і екшн не став винятком. Від захоплюючих блокбастерів до напружених драм ці фільми підкорили глядачів по всьому світу. UAportal підготував список із п'яти кращих екшн-фільмів останнього десятиліття.
Джон Вік
IMDB рейтинг 7.5/10
Жанр: Екшн-трилер
Країна: США; Тривалість: 101 хвилина; Рік: 2014
Продюсер: Безіл Іваник
"Джон Вік" – це вибуховий екшн-трилер про помсту з Кіану Рівзом у головній ролі відставного кілера, який виходить на пенсію, коли його улюбленого собаку вбивають російські мафіозі.
007: Коорддинати "Скайфол"
IMDB рейтинг 7/10
Жанр: Екшн-пригоди
Країна: Велика Британія; Тривалість 143 хв; Рік 2012
Продюсери Майкл Г.
Уілсон і Барбара Брокколі У фільмі "007: Коорддинати "Скайфолл" Джеймс Бонд бореться з Раулем Сільвою, колишнім оперативником MI6. Він прагне помсти агентству MI6 під керівництвом М у виконанні Джуді Денч, за те, що вона зрадила його багато років тому, коли вони разом працювали у Гонконгу
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Залізна людина 3
IMDB рейтинг 7/10
Жанр: Екшн-пригоди
Країна: США; Тривалість 130 хв; Рік 2013
Продюсери Кевін Фейдж та Луїс Д'Еспозіто
"Залізна людина 3" стикає Тоні Старка з Олдричем Кілліаном, чий вірус Екстреміс загрожує глобальною руйнацією, якщо його не зупинити найближчим часом!
Kingsman: Секретна служба
IMDG рейтинг 7/10
Жанр: Екшн-комедія
Країна-Китай; Тривалість 129 хвилин; Рік 2014
Продюсери Меттью Вон та Девід Рід
"Kingsman: Секретна служба" слідує за Еггсі Унвіном, завербованим у секретну шпигунську організацію під назвою "Kingsmen", де він має виконати різні місії по всьому світу!
Перший месник: Протистояння
IMDG рейтинг 8/10
Жанр: Супергеройський екшн фільм
Країна: США; Тривалість 147 хвилин; Рік 2016
Продюсери Кевін Фейдж та Вікторія Алонсо
"Перший месник: Протистояння" змусить Стіва Роджерса очолити команду месників проти втручання уряду, коли супергерої змушені реєструвати себе чи зіткнутися з наслідками!
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