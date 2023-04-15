П'ять найкращих мультфільмів з 2017 по 2021 рік: діти будуть у захваті

UAportal підготував добірку п'яти найкращих мультфільмів, випущених у період з 2017 до 2021 року. Молоді глядачі неодмінно оцінять ці фільми.

Людина-павук: Павутиння всесвіту

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Анімація, Екшн, Пригоди

Країна: США; Тривалість: 117 хвилин; Рік: 2018

Продюсер: Філ Лорд, Крістофер Міллер

"Людина-павук: Павутина всесвітів" – новаторський анімаційний фільм, що досліджує концепцію мультивсесвіту, в якому представлені численні версії Людини-павука з різних вимірів. Фільм отримав премію "Оскар" за найкращий анімаційний фільм і був високо оцінений за інноваційний стиль анімації та різноманітний склад персонажів.

Підліток Майлз Моралес стає Людиною-павуком своєї реальності, перетинаючи свій шлях із п'ятьма двійниками з інших вимірів, щоб зупинити загрозу для всіх реальностей.

Мітчели проти машин

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США; Тривалість: 113 хвилин; Рік: 2021

Продюсер: Філ Лорд, Крістофер Міллер

Фільм "Мітчелли проти машин" – це весела пригода, в якій дисфункціональна сім'я намагається врятувати світ від повстання роботів. Фільм був високо оцінений за гумор, сердечність та теми сім'ї та прийняття.

Дорожня подорож химерної, неблагополучної сім'ї зривається, коли вони опиняються в центрі апокаліпсису роботів і раптово стають малоймовірною останньою надією людства.

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Клаус

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: Іспанія; Тривалість: 96 хвилин; Рік: 2019

Продюсер: Серхіо Паблос, Джинко Готох, Маріса Роман

Фільм "Клаус" – це душевна святкова казка про походження Санта-Клауса. Фільм отримав високу оцінку за стиль анімації, озвучування та емоційну глибину.

Простий акт доброти завжди породжує інший, навіть у далекому та замерзлому світі. Коли новий листоноша Шміренсбурга Джеспер потоваришував із майстром іграшок Клаусом, їхні подарунки розтопили вікову ворожнечу і доставили сани, повні святкових традицій.

Легенда про вовків

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Анімація, Пригоди, Сімейний

Країна: Ірландія; Тривалість: 103 хвилини; Рік: 2020

Продюсер: Томм Мур, Рос Стюарт, Пол Янг, Стефан Роелантс

Фільм "Легенда про вовків" – візуально приголомшливий та емоційно резонансний фільм, що розповідає історію молодої дівчини, яка потоваришувала зі зграєю вовків в Ірландії 17 століття. Фільм отримав високу оцінку за стиль анімації, акторську гру та теми природи та дружби.

Юна учениця мисливця та її батько вирушають до Ірландії, щоб допомогти знищити останню вовчу зграю. Але все змінюється, коли вона товаришує з волелюбною дівчиною з таємничого племені, яка, за чутками, ночами перетворюється на вовка.

Лу за стіною

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: Японія; Тривалість: 112 хвилин; Рік: 2017

Продюсер: Масаакі Юаса

Фільм "Лу за стіною" – це чудова та химерна історія про хлопчика, який потоваришував із русалкою на ім'я Лу. Разом вони долають перешкоди та надихають одна одну своєю любов'ю до музики. Фільм отримав високу оцінку за чудову анімацію та чарівну історію.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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