Пять лучших мультфильмов с 2017 по 2021 год: дети будут в восторге

UAportal подготовил подборку пяти лучших мультфильмов, выпущенных в период с 2017 по 2021 год. Юные зрители непременно оценят эти фильмы.

Человек-паук: Паутина вселенных

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Экшн, Приключения, Анимация

Страна: США; Продолжительность: 117 минут; Год: 2018

Продюсер: Фил Лорд, Кристофер Миллер

"Человек-паук: Паутина вселенных" – новаторский анимационный фильм, исследующий концепцию мультивселенной, в котором представлены многочисленные версии Человека-паука из разных измерений. Фильм получил премию "Оскар" за лучший анимационный фильм и был высоко оценен за инновационный стиль анимации и разнообразный состав персонажей.

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Подросток Майлз Моралес становится Человеком-пауком своей реальности, пересекая свой путь с пятью двойниками из других измерений, чтобы остановить угрозу для всех реальностей.

Митчеллы против машин

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна: США; Продолжительность: 113 минут; Год: 2021

Продюсер: Фил Лорд, Кристофер Миллер

Фильм "Митчеллы против машин" – это веселое приключение, в котором дисфункциональная семья пытается спасти мир от восстания роботов. Фильм был высоко оценен за юмор, сердечность и темы семьи и принятия.

Дорожное путешествие причудливой, неблагополучной семьи срывается, когда они оказываются в центре апокалипсиса роботов и внезапно становятся самой маловероятной последней надеждой человечества.

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Клаус

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна: Испания; Продолжительность: 96 минут; Год: 2019

Продюсер: Серхио Паблос, Джинко Готох, Мариса Роман

Фильм "Клаус" – это душевная праздничная сказка о происхождении Санта-Клауса. Фильм получил высокую оценку за стиль анимации, озвучивание и эмоциональную глубину.

Простой акт доброты всегда порождает другой, даже в далеком и замерзшем мире. Когда новый почтальон Шмиренсбурга Джеспер подружился с мастером игрушек Клаусом, их подарки растопили вековую вражду и доставили сани, полные праздничных традиций.

Легенда о волках

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Анимация, Приключения, Семейный

Страна: Ирландия; Продолжительность: 103 минуты; Год: 2020

Продюсер: Томм Мур, Росс Стюарт, Пол Янг, Стефан Роэлантс

Фильм "Легенда о волках" – визуально ошеломляющий и эмоционально резонансный фильм, рассказывающий историю молодой девушки, которая подружилась со стаей волков в Ирландии 17 века. Фильм получил высокую оценку за стиль анимации, актерскую игру и темы природы и дружбы.

Юная ученица охотника и ее отец отправляются в Ирландию, чтобы помочь уничтожить последнюю волчью стаю. Но все меняется, когда она дружит со свободолюбивой девушкой из таинственного племени, которая, по слухам, по ночам превращается в волка.

Лу за стеной

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Анимация, Приключения, Комедия

Страна: Япония; Продолжительность: 112 минут; Год: 2017

Продюсер: Масааки Юаса

Фильм "Лу за стеной" – это восхитительная и причудливая история о мальчике, который подружился с русалкой по имени Лу. Вместе они преодолевают препятствия и вдохновляют друг друга своей любовью к музыке. Фильм получил высокую оценку за прекрасную анимацию и очаровательную историю.

Напомним, ранее UAportal подготовил список пяти лучших комедийных фильмов, выпущенных в период с 2006 по 2010 год.

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