П'ять світових зірок, які віддали своїх дітей на усиновлення: чому вони так вчинили

У блискучому світі слави та багатства життя знаменитостей часто оповите таємницями. За їхніми гламурними фасадами ховаються історії, що іноді розривають серце. Серед таких історій – історії знаменитостей, які з різних причин ухвалили непросте рішення віддати своїх дітей на усиновлення.

Кейт Малгрю

Відома своїми ролями капітана Кетрін Джейнвей у фільмі "Зоряний шлях: Вояджер" та Галини "Рудої" Резникової у фільмі "Помаранчевий – новий чорне", Кейт Малгрю зіткнулася з несподіваною вагітністю 1997 року. Твердо вирішивши не робити аборт, Малгрі вирішила не виходити заміж за батька своєї майбутньої дитини.

Натомість вона зробила мужній вибір – віддати дитину на усиновлення. Дівчинку виховували прийомні батьки, але в 2001 році Малгрю та її дочка нарешті отримали шанс зустрітися, встановивши значний зв'язок.

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Кларк Гейбл

Відомий своєю культовою роллю у фільмі "Віднесені вітром", Кларк Гейбл мав таємну сторінку у своєму житті. Під час свого шлюбу він вступив у відносини зі своєю партнеркою з фільму Лореттою Янг, внаслідок чого вона завагітніла. Янг приховувала свій живіт, що росте, тримаючи майбутню появу дитини в таємниці від світу.

Зрештою, вона народила дочку і прийняла тяжке рішення віддати її на усиновлення. У пошуках розради Янг згодом повернулася до притулку, де залишила свою дитину, і всиновила доньку через 19 місяців після їхнього розлучення. На жаль, Гейбл ніколи не визнавав свого біологічного зв'язку з дитиною.

Альберт Ейнштейн

У 1902 році Альберт Ейнштейн, видатний фізик, опинився перед болісним вибором. Його обрана партнерка, Мілова Маріч, народила дівчинку. Хоча перші місяці життя дитина провела з бабусею та дідусем по материнській лінії, Ейнштейн та Марич усвідомлювали, що їхні обставини не сприяють забезпеченню стабільного та дбайливого середовища.

Маючи фінансові труднощі та поглинені своїми науковими дослідженнями, вони ухвалили хворобливе рішення віддати доньку на усиновлення. Цей самовідданий вчинок мав на меті забезпечити її благополуччя, надавши їй можливості, які вони не могли забезпечити. Подробиці про долю дочки, яку назвали Лізерл, залишаються невловимими, одна з версій припускає, що вона померла від скарлатини.

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Джонні Мітчелл

У ранньому віці відома канадська рок-співачка Джонні Мітчелл зіштовхнулася з проблемою підліткової вагітності. Вирішивши зіткнутися з наслідками свого вчинку, Мітчелл вирішила народити доньку, хоч сама була ще дитиною. Проте вимоги материнства невдовзі переповнили її, і вона вирішила віддати дочку на усиновлення.

Присвятивши себе музичній кар'єрі та бажаючи слави, Мітчелл спочатку відсунула сімейні справи на задній план. Однак у 1997 році артистка публічно висловила бажання відновити зв'язок зі своєю втраченою дочкою. Їхнє возз'єднання було дуже зворушливим моментом, і з того часу вони побудували міцний зв'язок, який підтримує один одного.

Лінда Лавлейс

Лінда Лавлейс, легендарна постать у індустрії фільмів для дорослих, пройшла бурхливий шлях. Виросли в суворій сім'ї, вона спочатку прагнула цнотливого життя. Проте кохання втрутилося, коли вона зустріла режисера Чака Трейнора, за якого вийшла заміж лише через тиждень після їхньої зустрічі.

Пара заглибилася у нетрадиційні практики, пропагуючи обмін партнерами та груповий досвід. Через три місяці після весілля Лавлейс виявила, що вагітна. За порадою матері вона неохоче віддала дитину до дитячого будинку. У наступні роки Лавлейс докладала зусиль, щоб знайти свого сина, але її пошуки виявилися безрезультатними.

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