П'ять незвичайних способів використання кави в догляді за собою

Кава може бути чимось більшим, ніж просто ранковим бадьорим напоєм. Вона має дивовижні переваги для краси шкіри та волосся. UAportal підготував п'ять незвичайних способів використання кави для покращення догляду за шкірою та волоссям.

Скраб

Мелену каву можна змішати з олією, наприклад, кокосовою, і м'якими масажними рухами нанести на тіло або шкіру голови. Кавова гуща діє як природний пілінг, видаляючи омертвілі клітини шкіри та сприяючи здоровому сяйву. Крім того, кофеїн, що міститься в каві, може стимулювати ріст волосся і покращувати кровообіг шкіри.

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Натуральний засіб від темних мішків під очима

Кавову гущу можна змішати з невеликою кількістю води, щоб отримати пасту. Пасту можна акуратно нанести під очі і залишити приблизно на 10 хвилин. Кофеїн допомагає звузити кровоносні судини і зменшити набряклість, а відлущувальні властивості можуть освітлити шкіру під очима.

Маска для обличчя

Кавову гущу можна змішати зі столовою ложкою меду і чайною ложкою лимонного соку. Маску потрібно нанести на обличчя, уникаючи області навколо очей, і залишити на 10 хвилин. Кавова гуща допоможе поглинути надлишок жиру і очистити пори, а мед і лимонний сік забезпечать антибактеріальну дію і освіжать шкіру.

Натуральна фарба для волосся

Зваріть міцну чашку кави і дайте їй охолонути. Каву можна вилити на волосся. Натуральну фарбу можна залишити щонайменше на годину, перш ніж змивати. Цей метод може надати волоссю ледь помітний коричневий відтінок і додати насиченості природному кольору.

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