Пʼять корисних порад щодо догляду за кімнатними рослинами восени

Коли восени дні стають коротшими, а рівень освітлення знижується, багато кімнатних рослин природним чином переходять у фазу спокою, щоб підготуватися до майбутньої зими.

Дуже важливо дати їм можливість відпочити в цей час. Щоб забезпечити здоровий стан кімнатних рослин і підготувати їх до цвітіння навесні, варто дотримуватися наступних п'яти порад.

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Скоротіть полив

Сплячі рослини потребують мінімальної кількості води. Надмірний полив може призвести до м'якого, слабкого росту або навіть загнивання коренів. Для більшості кімнатних рослин скоротіть полив до одного разу на два тижні. Сукуленти слід поливати кожні два-три тижні, а кактуси не слід поливати взагалі. Однак зимостійкі рослини, такі як різдвяні кактуси та пуансетії, слід поливати щоразу, коли компост відчуває сухість.

Максимізуйте освітленість

У зв'язку з коротшими днями та меншою кількістю сонячного світла, дуже важливо, щоб на рослини потрапляло якомога більше світла. В ідеалі, розмістіть їх на веранді, де вони зможуть отримувати світло з різних сторін. Якщо це неможливо, поставте рослини на підвіконня. Крім того, вимийте вікна зсередини й ззовні, щоб у них потрапляло якомога більше світла.

Чисте листя

Кімнатні рослини, такі як драцени, мають тенденцію накопичувати на своєму листі пил. Він зменшує кількість світла, що потрапляє на поверхню листя, і заважає рослинам виробляти енергію для живлення. Регулярно витирайте пил вологою ганчіркою або обливайте рослину легким струменем води протягом п'яти хвилин.

Підтримуйте тепло

Більшість кімнатних рослин найкраще розвиваються при температурі 12-18°C і не люблять різких коливань температури. Тримайте їх подалі від холодних протягів, відкритих вікон чи дверей. Якщо рослини стоять на підвіконні, залишайте штори відкритими на ніч, щоб запобігти накопиченню холодного повітря. Або ж переставляйте рослини подалі від підвіконня на ніч. Уникайте розміщення рослин біля джерел тепла, таких як радіатори та каміни, оскільки вони можуть обпалити ніжне листя.

Перевірте наявність шкідників

Затишне середовище будинку взимку може приваблювати шкідників рослин, таких як тля, трипси та борошнисті червці. Ретельно огляньте всі свої рослини, звертаючи увагу на нижню сторону листя. Якщо помітите шкідників – знищіть їх. Регулярно оглядайте рослини впродовж всього періоду зимівлі, щоб на ранніх стадіях виявити будь-яке зараження.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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