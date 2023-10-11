П'ять причин, чому Prada обожнюють шанувальники моди: що відомо про головну дизайнерку бренду Міучча Прада

Міучча Прада, відомий головний дизайнер Prada, зарекомендувала себе як втілення бездоганної та інноваційної моди в індустрії. Маючи пристрасть до дизайну одягу протягом усього життя, Міучча заслужила безмежне захоплення завдяки своїй непохитній відданості цій справі.

UAportal підготував п'ять ключових фактів, які проливають світло на те, чому її бренд люблять гуру моди.

Руйнування бар'єрів

Незважаючи на опір власної сім'ї, Міучча Прада взяла гору завдяки своїй рішучості. Її дідусь, Маріо Прада, спочатку вважав, що жінки не повинні відігравати жодної ролі у сфері бізнесу. Однак саме мати Міуччі, Луїза, стала наступницею Маріо в управлінні компанією і проклала шлях до стрімкого злету Міуччі у світі моди.

Нестандартні ідеали

Міучча Прада – не просто дизайнер, вона є захисницею феміністичних ідеалів. Отримавши ступінь доктора політичних наук в Міланському університеті в 1973 році, Міучча брала активну участь в італійській комуністичній партії та русі за права жінок. Колекції її бренду часто відображають цю ідеологію, кидаючи виклик традиційним уявленням про гендер і переосмислюючи жіночу привабливість, щоб вийти за межі суспільних кліше.

Переосмислення моди

У 1988 році Прада справила значний вплив на індустрію моди, дебютувавши зі своєю жіночою колекцією готового одягу на тижні моди в Мілані. Бачення Міуччі Прада демонструвало занижену талію та вузькі пояси на моделях, що було сміливим відходом від основних тенденцій. Ця колекція, яку спочатку розкритикували, стала початком величезного успіху Прада, адже бренд привернув увагу своїми розкішними, мінімалістичними та спонукаючими до роздумів стилями протягом 90-х років.

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Співпраця з кінематографом

Вплив Міуччі Прада виходить за межі подіуму. У 2013 році її співпраця з художницею по декораціях і костюмах Кетрін Мартін для екранізації "Великого Гетсбі" призвела до створення спокусливих вечірніх костюмів, ексклюзивно розроблених Прада. Крім того, одяг та аксесуари Прада з'явилися у фільмі "Готель "Гранд Будапешт", де їх носили такі відомі актори, як Тільда Свінтон, Ральф Файнс та Віллем Дафо.

Престижні нагороди

Протягом своєї блискучої кар'єри Міучча Прада отримала численні нагороди на знак визнання її новаторського внеску. Вона тричі отримувала нагороду VH1 Fashion Award як дизайнер року в галузі жіночого одягу і була названа однією зі 100 найвпливовіших людей за версією журналу "Тайм" у 2005 році. Крім того, журнал Forbes назвав її 75-ю найвпливовішою жінкою світу у 2014 році, а у 2013 році вона була названа однією з найкраще одягнених людей старше 50 років.

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