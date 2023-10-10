П'ять поширених помилок при пранні, що можуть зіпсувати машинку та одяг

Ваша машинка погано вичищає бруд або має неприємний запах? UAportal розповів про 5 поширених помилок, які слід уникати, щоб мати цілісний одяг, а також продовжити термін служби побутової техніки.

Велика кількість прального засобу

Надлишок прального засобу залишає сліди на одязі, через що він стає жорстким і тьмяним. До того ж він поступово накопичується в пральній машині, що призводить до її засмічення та несправностей.

Перевантаження пральної машини

Може виникнути спокуса запхати якомога більше одягу в одне завантаження, щоб заощадити час. Проте такі дії завдають шкоди як одягу, так і побутовій техніці.

Перевантаження перешкоджає належному очищенню та полосканню одягу, що призводить до менш ефективного прання. Воно також може спровокувати перенапруження двигуна та інших компонентів машини, що спровокує передчасний знос.

Неправильна температура води

Гаряча вода чудово підходить для видалення плям і дезінфекції сильно забруднених речей, але вона призводить до вицвітання кольорів і усадки делікатних тканин.

З іншого боку, холодна вода є неефективною для видалення стійких забруднень або знищення бактерій.

Нехтування регулярним чищенням

З часом всередині машини накопичуються залишки мийних засобів, волокна тканини та відкладення жорсткої води, що призводить до появи неприємного запаху та зниження ефективності роботи.

Щоб запобігти цьому, треба принаймні раз на місяць запускати порожній цикл з гарячою водою та оцтом або засобом для чищення пральних машин.

Неправильне сортування білизни

Сортування за кольором, типом тканини та ступенем забруднення необхідне, щоб запобігти втраті кольору, пошкодженню тканини та неефективному пранню. Не слід шкодувати часу, щоб розділити одяг перед пранням, а також варто дотримуватись інструкцій щодо догляду за кожною річчю.

Раніше, UaPortal поділився, як самостійно почистити пральну машину.

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