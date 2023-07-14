П'ять випадків, коли актори кинули виклик сценарію: що з цього вийшло

У кінематографі відбуваються випадки, коли актори розвивають глибоке розуміння своїх персонажів, що спонукає їх відхилятися від прописаного сценарію, на превеликий жаль для сценаристів, режисерів та продюсерів. Ці відхилення часто дають інтригуючі результати, збагачуючи картину та викликаючи неабиякий резонанс.

UAportal підготував п'ять значних випадків, коли актори кидали виклик умовностям, залишаючи незабутній слід у своїх виступах.

Нетрадиційний Едвард Каллен Роберта Паттінсона в "Сутінках"

Підхід Роберта Паттінсона до образу задумливого вампіра Едварда Каллена у культовій сазі "Сутінки". У той час як творці фільму припускали м'якше і веселіше зображення, Паттінсон бачив свого персонажа інтроспективним, серйозним і вічно зануреним у роздуми.

Сміливим кроком він відстоював свою інтерпретацію, майже ризикуючи своєю роллю. Зрештою, знімальна група поступилася і дозволила Паттінсон розкрити своє бачення. Рішення виправдало себе, знайшовши відгук у глядачів і зберігши темну та далеку сутність Едварда Каллена.

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Перевдягання Дженни Ортеги у сцені перевдягання в "Уенсдей"

Гучний серіал "Уенсдей" став свідком творчого внеску актриси Дженни Ортеги в танець головної героїні на балу, придуманому самою актрисою. У вирішальному моменті оригінальний сценарій припускав, що Уенсдей Аддамс виражає захоплення подарованим їй чорним платтям, вигукуючи: "О Боже, я божеволію від цієї сукні, і я буквально ненавиджу себе за неї!".

Однак Ортега відчула, що цей діалог суперечить похмурому та емоційно відстороненому характеру її героїні. Отже, ця фраза була опущена, зберігши справжність і послідовність образу Уенсдей.

Прохання Імельди Стонтон про коригування костюма Долорес Амбридж у "Гаррі Поттері"

Загальновизнаний антагоніст Долорес Амбридж із серії "Гаррі Поттер" зазнав тонкої трансформації завдяки проникливому розумінню персонажа Імельдою Стонтон. Розуміючи бажання Амбриджа уявити себе доброю та ніжною, Стонтон запропонувала внести зміни до дизайну костюма.

У вбрання було додано м'яку підкладку, яка надала їй м'якшого та округлішого вигляду. Крім того, набивка змінила її ходу, надавши їй виразної качиної ходи. Ці зміни посилили парадоксальність персонажа, викликавши очікувану реакцію у глядачів.

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Мінімалістичний підхід Джонні Деппа у фільмі "Едвард Руки-ножиці"

Співпраця відомого актора Джонні Деппа з режисером Тімом Бертоном породила безліч кінематографічних перлин, серед яких і улюблений багатьма фільм "Едвард Руки-ножиці". В інтерв'ю Депп розповідав, що свідомо опустив близько 85% реплік, передбачених сценарієм, виступаючи за мовчазніше зображення. Він вважав, що обмежений словниковий запас Едварда викличе велику емпатію у глядачів.

Крім того, Депп імпровізував певні фрази на знімальному майданчику, поступово поринаючи в образ нещасного юнака з ножицеподібними придатками. Така творча свобода додала персонажу глибини та вразливості, прикладом чого є ледь помітна зміна відповіді на запитання про батька Едварда з "Він помер" на "Він не прокинувся".

Культова лінія Вупі Голдберг у фільмі "Привид"

За дивовижним поворотом долі, героїня Вупі Голдберг у класичному фільмі "Привид" ненароком народила культову репліку, якої спочатку не було у сценарії. Під час ключової сцени, коли Ода Мей Браун підходить до Моллі Дженсен (її грає Демі Мур), Голдберг з усією серйозністю вимовляє пам'ятну фразу: "Моллі, ти в небезпеці, дівчинко". Хоча оригінальний сценарій містив репліку "Він каже, що ти в небезпеці", імпровізація Голдберга підняла драматизм та захопила глядачів у всьому світі.

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