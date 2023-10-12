П'ять українських забобонів, які не зрозуміють іноземці

Забобони посідають важливе місце в житті українців, адже передаються з покоління у покоління, щоб захистити свою душу і долю. UAportal розповів про забобони, які займають важливе місце в житті українців, і можуть здатись дуже дивними іноземцям.

Стукання по дереву:

Один із найпоширеніших забобонів полягає в тому, щоб постукати по дереву тричі, аби відвернути лихе око. Українці глибоко вірять у цю практику і часто вдаються до стукання по голові, якщо немає під рукою дерева. Ця традиція сягає давніх часів, коли дотик до дерев'яної поверхні вважався зв'язком з Христом, розп'ятим на дерев'яному хресті.

Не передавати нічого через поріг:

Відвідувачі українських домівок можуть зіткнутися з віруванням, що ніколи не можна переносити предмети через поріг. Цей забобон походить від того, що в давнину під порогом будинку ховали прах предків. Щоб вшанувати померлих, люди утримувалися від того, щоб потурбувати мертвих, відмовившись від перенесення речей через поріг. Те ж саме стосується утримання від сидіння на порозі.

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Відмова дарувати годинники:

В Україні дарувати комусь годинник вважається непристойним. Цей забобон має китайське походження, де дарування годинника сприймалося як запрошення на похорон. В українців стрілки годинника почали асоціюватися з гострими предметами, які вважаються небажаними в якості подарунків. Символізуючи потенційні конфлікти та розбіжності, це повір'я міцно вкоренилося. Однак, якщо подарувати годинник, то можна звести нанівець негативний ефект, віддавши дарувальнику монету на заміну.

Уникання святкування 40-річчя:

В Україні, особливо серед чоловіків, 40-річчя не святкують через те, що воно асоціюється зі смертю. Цей забобон походить від похоронних практик Київської Русі, де вважалось, що святкуючи свої 40 років, до 50 не доживеш. Зв'язок між числом 40 і смертю зберігається, і воно збігається з днем поминання покійного, викликаючи відчуття фатальності.

Не їсти з ножа:

Багато українців не їдять з ножа. Ніж має сакральне значення, будучи одночасно і інструментом, і захисником. Неправильне поводження з цим потужним предметом або неповага до нього може розгнівати духів, що призведе до посилення їхньої ненависті.

Нагадаємо, ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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