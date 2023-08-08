П'ять захопливих фільмів для незабутнього кіносеансу з друзями
Правильний вибір фільму може створити вам незабутні спогади, а також – зміцнити дружні стосунки. UAportal підготував топ-5 найкращих кіношедеврів, знятих в період з 2018 по 2021 рік.
"Людина-павук: Навколо Всесвіту"
Рейтинг IMDB: 8.4/10
Жанр: анімація, бойовик, пригоди
Країна: США
Тривалість: 117 хв
Рік: 2018
Виробництво: Columbia Pictures, Sony Pictures Animation, Marvel Entertainment
Майлз Моралес, підліток, який стає новою Людиною-павуком у всесвіті, в якому відкриваються декілька вимірів. Використовуючи свої новознайдені сили та борючись з Кінгпіном, головний герой дізнається, наскільки важливо прийняти свою унікальність та відстоювати правду.
"Як приборкати дракона 3: Прихований світ"
Рейтинг IMDB: 7.5/10
Жанр: анімація, бойовик, пригодницький
Країна : США
Тривалість: 104 хв
Рік: 2019
Виробництво: DreamWorks Animation
Гикавка та Беззубик продовжують свою подорож, щоб захистити драконів та створити їх гармонійне співіснування у світі людей. Ця остання частина улюбленої анімаційної трилогії, в якій головні герої познайомляться з таємничою жінкою – Світловолосою Люттю. Коли вікінги зіштовхнуться із загрозою, яка може назавжди змінити їхній спосіб життя, Гикавці доводиться приймати складні рішення, щоб забезпечити виживання драконів.
"Світ Юрського періоду"
Рейтинг IMDB: 7.0/10
Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика
Країна: США
Тривалість: 124 хв
Рік: 2015
Виробництво: Universal Pictures, Amblin Entertainment
На острові Ісла-Нублар створено повноцінний тематичний парк динозаврів. Операційний менеджер парку Клер та дресувальник хижаків Оуен змагаються з часом, щоб врятувати відвідувачів від шаленства генетично модифікованого динозавра. Коли настає хаос, і безпека парку опиняється під загрозою, головні герої повинні покладатися на свої навички та хоробрість, щоб захистити себе й людей навколо.
"Суперсімейка 2"
Рейтинг IMDB: 7.6/10
Жанр: анімація, бойовик, пригоди
Країна: США
Тривалість: 118 хв
Рік: 2018
Виробництво: Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures
Сім'я Паррів, яка відома своїми надзвичайними надздібностями, намагається знайти баланс між повсякденним життям і своєю таємною ідентичністю супергероїв. Цей анімаційний фільм про супергероїв розповідає про неймовірні пригоди Містера Неймовірного, Гелени-Еластичної та їхніх дітей, які повинні перемогти нового лиходія – Гакерманом.
"Шалений Макс: Дорога гніву"
Рейтинг IMDB: 8.1/10
Жанр: Бойовик, пригодницький, науково-фантастичний
Країна: Австралія, США
Тривалість 120 хв
Рік: 2015
Виробництво: Kennedy Miller Productions, Village Roadshow Pictures
Цей гостросюжетний фільм розповідає про Макса Рокатанського, який об'єднує зусилля з імператрицею Фуріозою, щоб врятуватися від тиранічного правління Несмертела Джо. У невпинній гонитві через пустелю, головні герої зустрічають групу визволених жінок, відомих як Вуваліні, і формують альянс, що бореться за свободу.
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