Пять увлекательных фильмов для незабываемого киносеанса с друзьями
Правильный выбор фильма может создать вам незабываемые воспоминания, а также укрепить дружеские отношения. UAportal подготовил топ-5 лучших киношедевров, снятых в период с 2018 по 2021 год.
"Человек-паук: Вокруг Вселенной"
Рейтинг IMDB: 8.4/10
Жанр: анимация, боевик, приключения
Страна: США
Продолжительность: 117 мин
Год: 2018
Производство: Columbia Pictures, Sony Pictures Animation, Marvel Entertainment
Майлз Моралес, подросток, который становится новым Человеком-пауком во вселенной, где открываются несколько измерений. Используя свои новые силы и борясь с Кингпином, главный герой узнает, насколько важно принять свою уникальность и отстаивать правду.
"Как приручить дракона 3: Скрытый мир"
Рейтинг IMDB: 7.5/10
Жанр: анимация, боевик, приключенческий
Страна: США
Продолжительность: 104 мин
Год: 2019
Производство: DreamWorks Animation
Икота и Беззубик продолжают свое путешествие, чтобы защитить драконов и создать их гармоничное сосуществование в мире людей. Эта последняя часть любимой анимационной трилогии, в которой главные герои познакомятся с таинственной женщиной – светловолосой Лютью. Когда викинги столкнутся с угрозой, которая может навсегда изменить их образ жизни, Икоте приходится принимать сложные решения, чтобы обеспечить выживание драконов.
"Мир Юрского периода"
Рейтинг IMDB: 7.0/10
Жанр: Боевик, приключения, фантастика
Страна: США
Продолжительность: 124 мин
Год: 2015
Производство: Universal Pictures, Amblin Entertainment
На острове Исла-Нублар создан полноценный тематический парк динозавров. Операционный менеджер парка Клер и дрессировщик хищников Оуэн соревнуются со временем, чтобы спасти посетителей от бешенства генетически модифицированного динозавра. Когда наступает хаос, и безопасность парка под угрозой, главные герои должны полагаться на свои навыки и храбрость, чтобы защитить себя и людей вокруг.
"Суперсемейка 2"
Рейтинг IMDB: 7.6/10
Жанр: анимация, боевик, приключения
Страна: США
Продолжительность: 118 мин
Год: 2018
Производство: Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures
Семья Паррив, известная своими необычайными сверхспособностями, пытается найти баланс между повседневной жизнью и своей тайной идентичностью супергероев. Этот анимационный фильм о супергероях рассказывает о невероятных приключениях Мистера Невероятного, Гелены-Эластичной и их детях, которые должны победить нового злодея – Гакерманом.
"Безумный Макс: Дорога гнева"
Рейтинг IMDB: 8.1/10
Жанр: Боевик, приключенческий, научно-фантастический
Страна: Австралия, США
Продолжительность 120 мин
Год: 2015
Производство: Kennedy Miller Productions, Village Roadshow Pictures
Этот остросюжетный фильм рассказывает о Максе Рокатанском, объединяющем усилия с императрицей Фуриозой, чтобы спастись от тиранического правления Несмертела Джо. В неустанной погоне из-за пустыни главные герои встречают группу освобожденных женщин, известных как Вувалини, и формируют борющийся за свободу альянс.
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