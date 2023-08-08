Пять увлекательных фильмов для незабываемого киносеанса с друзьями

Правильный выбор фильма может создать вам незабываемые воспоминания, а также укрепить дружеские отношения. UAportal подготовил топ-5 лучших киношедевров, снятых в период с 2018 по 2021 год.

"Человек-паук: Вокруг Вселенной"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: анимация, боевик, приключения

Страна: США

Продолжительность: 117 мин

Год: 2018

Производство: Columbia Pictures, Sony Pictures Animation, Marvel Entertainment

Майлз Моралес, подросток, который становится новым Человеком-пауком во вселенной, где открываются несколько измерений. Используя свои новые силы и борясь с Кингпином, главный герой узнает, насколько важно принять свою уникальность и отстаивать правду.

Видео дня

"Как приручить дракона 3: Скрытый мир"

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: анимация, боевик, приключенческий

Страна: США

Продолжительность: 104 мин

Год: 2019

Производство: DreamWorks Animation

Икота и Беззубик продолжают свое путешествие, чтобы защитить драконов и создать их гармоничное сосуществование в мире людей. Эта последняя часть любимой анимационной трилогии, в которой главные герои познакомятся с таинственной женщиной – светловолосой Лютью. Когда викинги столкнутся с угрозой, которая может навсегда изменить их образ жизни, Икоте приходится принимать сложные решения, чтобы обеспечить выживание драконов.

"Мир Юрского периода"

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: Боевик, приключения, фантастика

Страна: США

Продолжительность: 124 мин

Год: 2015

Производство: Universal Pictures, Amblin Entertainment

На острове Исла-Нублар создан полноценный тематический парк динозавров. Операционный менеджер парка Клер и дрессировщик хищников Оуэн соревнуются со временем, чтобы спасти посетителей от бешенства генетически модифицированного динозавра. Когда наступает хаос, и безопасность парка под угрозой, главные герои должны полагаться на свои навыки и храбрость, чтобы защитить себя и людей вокруг.

"Суперсемейка 2"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: анимация, боевик, приключения

Страна: США

Продолжительность: 118 мин

Год: 2018

Производство: Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures

Семья Паррив, известная своими необычайными сверхспособностями, пытается найти баланс между повседневной жизнью и своей тайной идентичностью супергероев. Этот анимационный фильм о супергероях рассказывает о невероятных приключениях Мистера Невероятного, Гелены-Эластичной и их детях, которые должны победить нового злодея – Гакерманом.

"Безумный Макс: Дорога гнева"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Боевик, приключенческий, научно-фантастический

Страна: Австралия, США

Продолжительность 120 мин

Год: 2015

Производство: Kennedy Miller Productions, Village Roadshow Pictures

Этот остросюжетный фильм рассказывает о Максе Рокатанском, объединяющем усилия с императрицей Фуриозой, чтобы спастись от тиранического правления Несмертела Джо. В неустанной погоне из-за пустыни главные герои встречают группу освобожденных женщин, известных как Вувалини, и формируют борющийся за свободу альянс.

Ранее, UaPortal порекомендовал подборку популярных сериалов о зомби.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!