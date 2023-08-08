П'ять захопливих фільмів для незабутнього кіносеансу з друзями

Правильний вибір фільму може створити вам незабутні спогади, а також – зміцнити дружні стосунки. UAportal підготував топ-5 найкращих кіношедеврів, знятих в період з 2018 по 2021 рік.

"Людина-павук: Навколо Всесвіту"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: анімація, бойовик, пригоди

Країна: США

Тривалість: 117 хв

Рік: 2018

Виробництво: Columbia Pictures, Sony Pictures Animation, Marvel Entertainment

Майлз Моралес, підліток, який стає новою Людиною-павуком у всесвіті, в якому відкриваються декілька вимірів. Використовуючи свої новознайдені сили та борючись з Кінгпіном, головний герой дізнається, наскільки важливо прийняти свою унікальність та відстоювати правду.

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"Як приборкати дракона 3: Прихований світ"

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: анімація, бойовик, пригодницький

Країна : США

Тривалість: 104 хв

Рік: 2019

Виробництво: DreamWorks Animation

Гикавка та Беззубик продовжують свою подорож, щоб захистити драконів та створити їх гармонійне співіснування у світі людей. Ця остання частина улюбленої анімаційної трилогії, в якій головні герої познайомляться з таємничою жінкою – Світловолосою Люттю. Коли вікінги зіштовхнуться із загрозою, яка може назавжди змінити їхній спосіб життя, Гикавці доводиться приймати складні рішення, щоб забезпечити виживання драконів.

"Світ Юрського періоду"

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика

Країна: США

Тривалість: 124 хв

Рік: 2015

Виробництво: Universal Pictures, Amblin Entertainment

На острові Ісла-Нублар створено повноцінний тематичний парк динозаврів. Операційний менеджер парку Клер та дресувальник хижаків Оуен змагаються з часом, щоб врятувати відвідувачів від шаленства генетично модифікованого динозавра. Коли настає хаос, і безпека парку опиняється під загрозою, головні герої повинні покладатися на свої навички та хоробрість, щоб захистити себе й людей навколо.

"Суперсімейка 2"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: анімація, бойовик, пригоди

Країна: США

Тривалість: 118 хв

Рік: 2018

Виробництво: Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures

Сім'я Паррів, яка відома своїми надзвичайними надздібностями, намагається знайти баланс між повсякденним життям і своєю таємною ідентичністю супергероїв. Цей анімаційний фільм про супергероїв розповідає про неймовірні пригоди Містера Неймовірного, Гелени-Еластичної та їхніх дітей, які повинні перемогти нового лиходія – Гакерманом.

"Шалений Макс: Дорога гніву"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Бойовик, пригодницький, науково-фантастичний

Країна: Австралія, США

Тривалість 120 хв

Рік: 2015

Виробництво: Kennedy Miller Productions, Village Roadshow Pictures

Цей гостросюжетний фільм розповідає про Макса Рокатанського, який об'єднує зусилля з імператрицею Фуріозою, щоб врятуватися від тиранічного правління Несмертела Джо. У невпинній гонитві через пустелю, головні герої зустрічають групу визволених жінок, відомих як Вуваліні, і формують альянс, що бореться за свободу.

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