П'ять знаменитостей, які вирішили самі доглядати своїх дітей: няні їм не потрібні

Коли справа доходить до дітей, знаменитості часто мають репутацію людей, які покладаються на команду нянь, щоб допомогти їм. Однак деякі відомі особи вибрали інший шлях, воліючи дбати про своїх дітей без сторонньої допомоги. UAportal підготував цікаву добірку історій із життя знаменитостей, що проливає світло на їхній батьківський вибір та унікальний досвід, з яким вони зіткнулися.

Міла Куніс та Ештон Катчер

Міла Куніс та Ештон Катчер, улюблена зіркова пара, взяли на себе відповідальність за виховання своїх доньки та сина без допомоги няні. Папараці часто зображують їхнє повсякденне життя, де діти завжди поряд з ними. Під час виступу на "Шоу Еллен" Ештон з гордістю розповів, що вони двох дбають про своїх дітей.

Вони вірять у те, що потрібно повністю поринути у батьківський шлях, дорожити кожним моментом та прагнути зрозуміти потреби своїх дітей. Міла Куніс також наголошує на важливості материнського вибору, зокрема, вона годує грудьми свою дочку Уайєтт там, де їй зручно. Комфорт переважає над гламуром, оскільки Міла віддає перевагу невимушеному одязі під час сімейного відпочинку.

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Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс

Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс, ще одна знаменита пара, є відданими батьками своїх трьох дочок. Вони вважають своїм пріоритетом проводити якнайбільше часу зі своїми дітьми та ретельно координують свої робочі графіки, щоб уникнути накладення зобов'язань. Коли один із батьків їде на роботу, інший залишається з дітьми.

Вони вважають, що мають захистити своїх дітей від надмірної дії голлівудського блиску та гламуру. Блейк, яка виявила бажання мати велику родину, як і раніше, прагне створити виховне середовище. Райан, відомий своїми гумористичними твітами, часто ділиться кумедними анекдотами про батьківство і водночас є відданим та практичним батьком.

Різ Уізерспун

Попри розлучення з Райаном Філіппом, Різ Уізерспун та її колишній чоловік із любов'ю згадують свої спільні зусилля з виховання двох дітей на ранніх етапах кар'єри. Вони обидва твердо переконані, що їхній практичний підхід не дозволив дітям стати розпещеними.

Різ, у якої в наступному шлюбі з'явилася ще одна дитина, спирається на підтримку своїх старших дітей у вихованні брата чи сестри. Беручи активну участь у вихованні своїх дітей, Різ і Райан створили міцний фундамент для своєї сім'ї.

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Дженіфер Лопес

Коли Дженніфер Лопес і Марк Ентоні народили своїх близнюків, вони прийняли свідоме рішення відмовитися від послуг няні. Натомість вони створили систему змін, щоб рівномірно розділити свої батьківські обов'язки. Після розлучення Лопес допомагали її мати, двоюрідна сестра та близький друг.

Цікаво, що пізніше Дженніфер найняла няню-чоловіка для свого сина, щоб забезпечити чоловічий вплив у його житті. Усвідомлюючи важливість рівноваги, вона розуміла, що її синові потрібен компаньйон, щоб виплеснути свою енергію.

Джессіка Альба

Актриса та мати трьох дітей Джесіка Альба визнає труднощі та емоційне навантаження, пов'язане з доглядом за дітьми. Вона цінує цінну підтримку, яку надає її сім'я, та визнає, що догляд за дитиною – це важка робота.

У своєму щирому пості вона висловила подяку своїй няні Конні, яка допомагала їй на ранніх етапах материнства. Джессіка підкреслює важливість турботи про себе і визнає, що няня Конні створила для неї простір, в якому вона могла переміщатися американськими гірками емоцій, що виникають при народженні дитини.

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