П'ять знаменитостей, які всиновили дітей: виховують як рідних

Батьківство є цінним та заповітним аспектом життя, незалежно від того, яким шляхом воно прийшло в сім'ю біологічним чи через усиновлення. Багато знаменитостей пішли шляхом усиновлення, щоб створити свою сім'ю або розширити її, спонукувані глибоким бажанням забезпечити дітям, що потребують, безпечний і люблячий будинок.

UAportal зібрав історії п'яти знаменитостей, які з гордістю вступили на шлях усиновлення, та на причини, через які вони так близько до серця тримають своїх дітей.

Ніколь Кідман

Під час шлюбу Ніколь Кідман з Томом Крузом вона пережила несамовиту втрату своєї першої дитини через позаматкову вагітність. Однак пара знайшла втіху та задоволення в усиновленні. У їхньому житті з'явилися двоє дітей дочка Ізабелла Джейн і син Коннор Ентоні.

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Сандра Баллок

Акторка Сандра Баллок, лауреат премії "Оскар", має двох прийомних дітей, Луїса та Лайлу. Вона усиновила Луїса у 2010 році, а Лайлу – у 2012 році. Баллок відкрито заявила, що не називає своїх дітей "прийомними", а наголошує, що вони "наші діти". Вона сміливо поділилася своїм досвідом зіткнення із засудженням суспільства у процесі усиновлення, проливаючи світло на проблеми та складнощі, пов'язані з цим.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі та її колишній чоловік Бред Пітт відомі своєю змішаною родиною. Їхній шлях до батьківства через усиновлення розпочався з усиновлення їхньої першої дитини, Меддокса Чівана, з Камбоджі в 2002 році. Згодом у 2005 році у них народилася дочка Захара Марлі з Ефіопії, а у 2007 році – син Пакс Тьєн.

В інтерв'ю Vogue India у 2020 році Джолі красномовно розповіла про глибокий вплив усиновлення дітей з різних рас та чужих країн. Вона підкреслила важливість шанування їхнього коріння та збагачувального обміну, який відбувається, коли зустрічаються два світи. Джолі вважає себе щасливою матір'ю цих дітей і цінує чудову батьківську подорож, яку вона розділяє з ними.

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Шарліз Терон

Відома актриса Шарліз Терон прийняла усиновлення у 2012 та 2015 роках, коли в її родині з'явилися діти Джексон та Август з Африки. У відвертому інтерв'ю газеті The Daily Mail у 2019 році Терон розповіла про свій шлях розуміння та прийняття, коли її дитина, Джексон, виявив іншу гендерну ідентичність, ніж передбачалося спочатку.

Терон із любов'ю визнала своїх дочок та їхню індивідуальність, заявивши про свою готовність захищати та виховувати їх. Вона глибоко цінує їхню унікальність і усвідомлює відповідальність за те, щоб вести їх до процвітаючого майбутнього.

Мадонна

Поп-ікона Мадонна зважилася на усиновлення, прийнявши у своє життя чотирьох із шести своїх дітей завдяки цьому незвичайному процесу. Крім своїх біологічних дітей, Лурдес та Рокко, Мадонна усиновила свого сина Девіда Банда Мвале Чікконе у 2006 році, свою дочку Чіфундо "Мерсі" Джеймс та близнюків Стеллу Чікконе та Естер Чікконе у 2017 році.

В інтерв'ю Vogue Мадонна висловила сильний зв'язок зі своїм сином Девідом, зазначивши їхню загальну цілеспрямованість та зосередженість. Вона вважає, що він успадкував ці риси від неї та відчуває глибокий зв'язок з ним, визнаючи вплив її ДНК на його характер.

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