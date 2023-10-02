Розкрийте силу кориці: п'ять хитрощів, які покращать повсякденне життя

UAportal підготував поради, які допоможуть максимально ефективно використовувати корицю у повсякденному житті. Від покращення ранкової рутини до створення натурального освіжувача повітря – ці трюки допоможуть використати силу кориці.

Додавання до кави або чаю

Кориця не лише додає теплого та заспокійливого смаку, але й має численні переваги для здоров'я. Відомо, що кориця допомагає регулювати рівень цукру в крові, покращує травлення та стимулює роботу мозку.

Натуральний освіжувач повітря

Замість того, щоб покладатися на штучні спреї або свічки, можна просто кип'ятити каструлю з водою з кількома паличками кориці та іншими ароматними спеціями, наприклад, гвоздикою або апельсиновою цедрою.

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Харчова добавка

Можна посипати корицею їжу на сніданок, щоб додати їй смаку та користі для здоров'я. Незалежно від того, чи на столі миска вівсянки, стопка млинців або тарілка свіжих фруктів, додавання кориці може підняти трапезу на новий рівень.

Цукровий скраб з корицею для сяючої шкіри

Слід змішати в рівних частинах корицю і цукор, а потім додати кілька столових ложок кокосової олії, щоб утворилася паста. Ніжно нанести скраб на шкіру круговими рухами, зосереджуючись на сухих або огрубілих ділянках.

Природний засіб від шкідників

Багато комах, таких як мурахи та комарі, не люблять запах кориці. Рекомендується посипати порошком кориці вікна, дверні прорізи та інші точки входу, щоб відлякати шкідників від проникнення в оселю.

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