Розкішне життя чотирилапого: чихуахуа носить светри за 2 тис. доларів і живе у п'ятизіркових готелях (фото)

Трирічний чихуахуа на прізвисько Бао, під опікою своєї власниці Кса Тхі Нгок Тран з канадського Торонто, живе у повній розкоші. В останні два роки цей маленький песик відвідав численні місця по всьому світу разом зі своєю господаркою.

Вони проїхались від Франції до Мексики, зупиняючись у шикарних готелях, насолоджуючись стравами у вишуканих ресторанах та і займаються шопінгом. Про це розповідає видання New York Post.

37-річна Тран, яка є фахівецем у фінансовій галузі, завела Бао під час пандемії COVID-19, але вони почали мандрувати разом тільки з 2022 року.

"Я ніколи не хотіла їхати без нього, бо він — мій хлопчик", — зізнається жінка й додає, що є додаткові витрати, пов'язані із поїздками з домашнім улюбленцем, але це варте того.

Їхньою першою спільною подорожжю був чотиригодинний політ до озера Луїз у провінції Альберта, після чого Бао відвідав Париж. Там він проживав у престижному готелі Louvre Saint-Honore, смакував обіди у легендарному Café de Flore та відвідав Ейфелеву вежу.

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Варто зазначити, що Бао також проявив себе як справжній модник, маючи в гардеробі 75 речей вартістю $2500, включаючи шовковий шарф від Chanel, яскраві жакети та стильні светри.

"Коли Бао був цуценям, мені подобалося вдягати його в нейтральному стилі під мої тренчі та джинси, але він дуже любить гавайські сорочки під час відпустки", — розповіла Тран.

Вдома маленький чотирилапий живе не гірше за короля, але нещодавно йому призначили спеціальний харчовий режим, який включає кістковий бульйон для підтримки здоров’я його суглобів.

Три роки тому його власниця вирішила відкрити для пса сторінку в Instagram, де вона ділиться історіями про вперту натуру улюбленця і публікує його стильні фото. Сьогодні їхня аудиторія налічує понад 166 тисяч шанувальників.

У майбутньому парочка планує відвідати Беверлі-Хіллз, щоб побачити справжніх "Беверлі-Хіллз чихуахуа", а також здійснити чергову подорож Європою та Мексикою.

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